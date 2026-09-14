Αλλαγή σκηνικού στον καιρό: Φθινοπωρινές συνθήκες και πτώση θερμοκρασίας έως την Πέμπτη

Από σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός στη χώρα μας εισέρχεται σε φθινοπωρινούς ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε επίπεδα που θεωρούνται κανονικά για την εποχή. Αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, φέρνοντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, στη χώρα θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος. Το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Ελλάδας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού

Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν την ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, καθώς και νοτιότερα, προς την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ειδικότερα για την Αττική, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι κάποια τοπικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Το απόγευμα, κάποιες μπόρες θα επιμείνουν κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Κρήτη.

Επίδραση βαρομετρικού χαμηλού

Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου της Σύρτης, φαίνεται να κινείται βορειότερα. Αρχικά, αυτό το σύστημα αναμένεται να επηρεάσει με αρκετά φαινόμενα τα νότια τμήματα της Ιταλίας.

Σταδιακά, το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει και τον καιρό της Ελλάδας, με μεγαλύτερη έμφαση στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Η ακριβής επίδρασή του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τελική τροχιά που θα ακολουθήσει.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως και τα 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά, οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ.

Είναι επίσης πιθανό, στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, οι άνεμοι να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας αυξημένες συνθήκες για τους ναυτιλομένους.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να θυμίζει φθινόπωρο σε όλη τη χώρα. Θα κυμανθεί γενικά από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένονται κατά διαστήματα πυκνότερες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα, προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, με τάση εξασθένησης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit