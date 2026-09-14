Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενημερώνει για επικείμενη επιδείνωση του καιρού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, και να διαρκέσει για ένα τριήμερο. Η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου θα φέρει βροχερό σκηνικό και καταιγίδες, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας. Προσοχή συστήνεται και για την Αττική, όπου αναμένονται φαινόμενα.

Η εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που παρουσίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να διαρκέσει για ένα τριήμερο, φέρνοντας μαζί της φθινοπωρινές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας, η χώρα ξύπνησε με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε περιοχές όπως η Φλώρινα και το Κάτω Νευροκόπι, τα θερμόμετρα έδειξαν μόλις 7 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας μονοψήφιες τιμές για πρώτη φορά μετά την είσοδο στη νέα εποχή.

Οργανώνεται βαρομετρικό χαμηλό

Ο κ. Μαρουσάκης εξήγησε ότι πίσω από αυτή την επερχόμενη κακοκαιρία βρίσκεται ένα βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται στα βόρεια τμήματα της Αφρικής. Αυτό το χαμηλό αναμένεται να αποκτήσει καλή οργάνωση και μεγάλη δυναμική τις επόμενες ημέρες.

Η πορεία του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι προς τα νότια τμήματα της Κρήτης. Η επίδρασή του θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Έντονα φαινόμενα και περιοχές που θα πληγούν

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, οι περιοχές που θα πληγούν από έντονες βροχές και καταιγίδες περιλαμβάνουν τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επέστησε την προσοχή σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, ο κ. Μαρουσάκης ρωτήθηκε ειδικά για τον καιρό στην Αττική. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, αναμένονται φαινόμενα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθιστώντας αναγκαία την προσοχή και για την πρωτεύουσα.

Αλλαγή στους ανέμους και πτώση θερμοκρασίας

Παράλληλα με τα βροχερά φαινόμενα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους. Σταδιακά, μέσα στη βδομάδα, θα υπάρξει αύξηση της έντασής τους, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Η αλλαγή στην κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα και την πτώση της θερμοκρασίας. Οι τιμές του υδράργυρου αναμένεται να κυμανθούν στους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια πιο φθινοπωρινή ατμόσφαιρα.

Η εξέλιξη των φαινομένων προς το τέλος της εβδομάδας

Από την Πέμπτη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάζουν τη χώρα αναμένεται να περιοριστούν. Συγκεκριμένα, η δράση τους θα εστιαστεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες.

Ωστόσο, από την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου αστάθεια. Αυτή τη φορά, ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα δυτικά τμήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας το βροχερό τριήμερο και φέρνοντας νέες αλλαγές.

Με πληροφορίες από: Reader