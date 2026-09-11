Με γενικά αίθριες συνθήκες κυλά η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι.

Ο καιρός σήμερα: Ήλιος και ενισχυμένοι άνεμοι

Συγκεκριμένα, για τη σημερινή ημέρα, η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Το καλοκαιρινό σκηνικό είναι εμφανές, με τον ήλιο να κυριαρχεί.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στις περιοχές του Αιγαίου, επηρεάζοντας το θαλάσσιο περιβάλλον. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο: Υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες

Καλός καιρός προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα, το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια της χώρας. Στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε άλλες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, βοριάδες έως και τέσσερα με πέντε μποφόρ θα πνέουν στις περιοχές των Επτανήσων. Στα κεντρικά κυρίως τμήματα του Αιγαίου, οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα πέντε με έξι μποφόρ.

Καιρικό σκηνικό την Κυριακή: Βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Την Κυριακή αναμένονται αλλαγές στο καιρικό σκηνικό, καθώς προβλέπονται μπόρες και τοπικές βροχές. Αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις κεντρικές περιοχές, ξεκινώντας από τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Υπάρχει επίσης πιθανότητα για τοπικές βροχές στη Θράκη, αλλά κυρίως στη Μακεδονία.

Οι θερμοκρασίες την Κυριακή θα κυμανθούν στους 30-35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα, από βορρά προς νότο. Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα είναι μεταξύ 30 και 34 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι την Κυριακή θα είναι βοριάδες έως και πέντε μποφόρ στα Επτανήσα. Στις περιοχές του Αιγαίου, οι βοριάδες θα φτάσουν έως και τα πέντε με έξι μποφόρ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr