Το καλοκαίρι του 2026 το έκτο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960

Το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το 1960, σύμφωνα με λεπτομερή ανάλυση του meteo.gr. Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα ξεπέρασαν τις κανονικές για την εποχή τιμές, με τη μέση θερμοκρασία του τριμήνου να είναι κατά +1°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Από τις συνολικά 92 ημέρες του καλοκαιριού, οι 68 καταγράφηκαν πάνω από τον μέσο όρο της ίδιας περιόδου αναφοράς.

Οι θερμοκρασιακές επιδόσεις των μηνών

Η ανάλυση του meteo.gr, η οποία υπογράφεται από τους Γ. Κύρο, Σ. Ντάφης και Κ. Λαγουβάρδο, κατέδειξε ότι όλοι οι μήνες του καλοκαιριού του 2026 παρουσίασαν αυξημένες θερμοκρασίες σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν. Ειδικότερα, ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο δέκατος θερμότερος μήνας από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ακολούθησε με την δωδέκατη υψηλότερη μέση θερμοκρασία για την ίδια περίοδο.

Ο Αύγουστος του 2026 ξεχώρισε ιδιαίτερα, καθώς αναδείχθηκε ο τρίτος θερμότερος Αύγουστος από το 1960. Βρέθηκε στην ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη άνοδο +1.6 °C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, υπογραμμίζοντας την έντονη θερμική του συμπεριφορά.

Συγκριτικά στοιχεία και μακροπρόθεσμες τάσεις

Σε σύγκριση με άλλα πρόσφατα καλοκαίρια, το 2026 βρέθηκε πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2023 όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία. Ωστόσο, ήταν 0.56 °C ψυχρότερο από το περσινό καλοκαίρι του 2025, το οποίο είχε επίσης υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το 1960 παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, αυτό του 2024.

Η μακροπρόθεσμη ανάλυση αποκαλύπτει μια σαφή τάση αύξησης της θερμοκρασίας. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί συνολικά κατά 2.5°C από το 1960 έως το 2025, γεγονός που υποδεικνύει μια συνεχή μεταβολή των κλιματικών συνθηκών.

Διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή

Η θερμική συμπεριφορά του καλοκαιριού του 2026 παρουσίασε διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο, το καλοκαίρι του 2026 κατατάχθηκε ως το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο από το 1960. Σε αυτές τις περιοχές, οι αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές ξεπέρασαν τους 2 °C, υποδηλώνοντας ιδιαίτερα έντονες συνθήκες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, το καλοκαίρι του 2026 ήταν μεταξύ του έκτου και του όγδοου θερμότερου. Αντίθετα, στην ανατολική Ελλάδα, στο Αιγαίο, στην Αττική και στην Κρήτη, οι θερμοκρασίες ήταν λιγότερο αυξημένες, με αποκλίσεις χαμηλότερες του μισού βαθμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε καμία περιοχή της χώρας το 2026 δεν αναδείχθηκε ως το θερμότερο καλοκαίρι της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά ούτε και σημειώθηκε απόκλιση κάτω από τα κανονικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη τάση προς υψηλότερες θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr