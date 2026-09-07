Υπέρταση: Πώς επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ατόμων που πάσχουν από υπέρταση ή καρδιακές παθήσεις. Οι ιατροί επιβεβαιώνουν ότι η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται από τους μηχανισμούς του σώματος που αποσκοπούν στη μείωση της θερμοκρασίας του, εκπέμποντας θερμότητα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την καρδιαγγειακή λειτουργία, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πάσχοντες.

Ο αντίκτυπος της ζέστης στην αρτηριακή πίεση

Όπως εξηγεί ο κ. Αθανάσιος Μανώλης, Διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής και του Κέντρου Υπέρτασης στο Metropolitan Hospital, καθώς και Καθηγητής στο τμήμα Υπέρτασης του Πανεπιστημίου Βοστώνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία αυξάνουν τη ροή του αίματος προς το δέρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ταχυκαρδίας.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ποσότητα του αίματος που κυκλοφορεί ανά λεπτό μπορεί να διπλασιαστεί σε σύγκριση με μια κανονική ημέρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την υγεία προκύπτουν όταν επικρατεί καύσωνας και τα επίπεδα υγρασίας ξεπερνούν το 70%.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να επηρεαστούν αρνητικά από την υγρασία και τον καύσωνα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα υπέρβαρα άτομα, καθώς και εκείνα που αντιμετωπίζουν καρδιακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, η θερμότητα και η αυξημένη εφίδρωση μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της ποσότητας των υγρών στο σώμα. Αυτό μπορεί να μειώσει τον όγκο του αίματος και να προκαλέσει αφυδάτωση, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα του οργανισμού να δροσίζεται και να λειτουργεί σωστά.

Ο κίνδυνος της αφυδάτωσης

Όταν το σώμα χάνει περισσότερα υγρά από αυτά που προσλαμβάνει, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτελέσει τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Η αφυδάτωση αποτελεί κίνδυνο για οποιονδήποτε, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αφυδάτωσης είναι αυτά που ανήκουν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, έχουν χρόνιες παθήσεις ή ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η εργασία ή η άσκηση, που αυξάνουν την απώλεια υγρών.

Προειδοποιητικά σημάδια και φάρμακα

Τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδεικνύουν ότι το σώμα επηρεάζεται από τη ζέστη περιλαμβάνουν κρύο δέρμα, σύγχυση, ζάλη, αποπροσανατολισμό, ταχύ παλμό, υπερβολική εφίδρωση, κούραση, πονοκέφαλο, μυϊκές κράμπες ή σπασμούς, καθώς και ναυτία.

Επιπρόσθετα, η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως διουρητικά, ηρεμιστικά ή φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών. Είναι σημαντικό τα φάρμακα να αποθηκεύονται σωστά, σε δροσερό και ξηρό μέρος, ώστε να μην εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, καθώς οι αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Συστάσεις για προστασία

Τα άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά την πίεσή τους κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα. Ο κ. Μανώλης τονίζει ότι είναι απαραίτητο να πίνουν πολλά υγρά για να παραμείνουν ενυδατωμένα και να αποφεύγουν την έκθεση στη μεσημεριανή ζέστη.

Στις συστάσεις περιλαμβάνεται επίσης η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής, η εφαρμογή αντηλιακού όταν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και η χρήση καπέλου. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων, η παραμονή σε ένα δροσερό περιβάλλον εντός του σπιτιού αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση για την προστασία της υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki