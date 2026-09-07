Η κακοκαιρία πλησιάζει: Αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, έπειτα από αρκετές ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για αυτή τη μεταβολή, η οποία θα φέρει βροχές και νέα κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ουσιαστική αλλαγή τοποθετείται προς την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως την Παρασκευή αναμένεται να οργανωθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό κοντά στην Ιταλία. Αυτό το σύστημα στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα βόρεια Βαλκάνια.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, φέρνοντας μεταβολή του καιρού και πιθανότητα για βροχές. Ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να αναμένονται αξιόλογες εντάσεις βροχοπτώσεων.

Το σκηνικό του καιρού πριν τη μεταβολή

Μέχρι να φτάσει η μεταβολή του καιρού, το σκηνικό θα παραμείνει καθαρά καλοκαιρινό. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχύονται κατά διαστήματα.

Παράλληλα, στα δυτικά, νότια και νοτιοανατολικά η ζέστη θα συνδυάζεται, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με αυξημένη σχετική υγρασία. Αυτό θα κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο έντονη για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Πότε αναμένεται η ουσιαστική αλλαγή

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού τοποθετείται προς την Παρασκευή, σηματοδοτώντας το τέλος των καλοκαιρινών συνθηκών που επικρατούσαν για αρκετές ημέρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την κίνηση του συστήματος και το κατά πόσο θα επηρεάσει τελικά μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πέραν των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr