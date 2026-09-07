Πρόσκαιρη υποχώρηση της ζέστης με ενισχυμένο μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια

Η έντονη ζέστη της Κυριακής υποχωρεί σταδιακά, καθώς από τη Δευτέρα ισχυροί βοριάδες αρχίζουν να πνέουν στο Αιγαίο. Αυτή η αλλαγή οδηγεί σε πτώση του υδράργυρου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τα δυτικά τμήματα όπου οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο, καλοκαιρινό και ηλιόλουστο καιρό σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Ενίσχυση των βοριάδων και οι άνεμοι

Το μελτέμι στο Αιγαίο ενισχύεται σημαντικά και θα πνέει από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή του θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά, στο Καρπάθιο πέλαγος, οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί βοριάδες συμβάλλουν στην αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε βόρειες και ανατολικές περιοχές.

Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι μέτριοι και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η γενική εικόνα του καιρού τη Δευτέρα περιλαμβάνει λίγες σκόρπιες αραιές νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας. Αντίθετα, στα ανατολικά, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές, θα επικρατήσει απόλυτη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η πορεία της θερμοκρασίας ανά περιοχή

Η θερμοκρασία παρουσιάζει πτώση στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Ελλάδας, ενώ παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο, η ζέστη επιμένει. Σε αυτές τις περιοχές, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στις κλειστές πεδινές ζώνες.

Για την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε πιο ανεκτά επίπεδα, φτάνοντας τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πιο ευχάριστα επίπεδα, χάρη στην επίδραση του ενισχυμένου μελτεμιού, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται ηλιόλουστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού, θα πνέουν βοριάδες με ένταση έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές θα απολαύσουν πιο δροσερές συνθήκες.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται επίσης αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και αργότερα θα στραφούν σε νότιες, με μέτρια ένταση. Ο υδράργυρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης προβλέπεται να φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό.

Προοπτικές για την υπόλοιπη εβδομάδα

Από την Τρίτη και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει σε κανονικά και ευχάριστα για την εποχή επίπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Το ενισχυμένο μελτέμι, ωστόσο, θα επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή για όσους ταξιδεύουν.

Παράλληλα, το ισχυρό μελτέμι αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες. Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συνοδευόμενη από κάποιες απογευματινές μπόρες, πριν ξεκινήσει η σταδιακή αλλαγή των καιρικών συνθηκών προς το τέλος της περιόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki