Ο καιρός: Παραμένει η ζέστη, τι αλλάζει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Οι θερμές αέριες μάζες θα διατηρηθούν πάνω από τη χώρα μας για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να μεταβάλλεται η εικόνα του καιρού.

Υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι βοριάδες

Τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες στα νότια και δυτικά. Σύμφωνα με τους σχετικούς χάρτες, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 35 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 βαθμούς στη νότια Πελοπόννησο. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, η θερμοκρασία μπορεί τοπικά να αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά ηπειρωτικά υπολογίζεται στους 31 βαθμούς την Τρίτη, στους 32 την Τετάρτη και στους 33 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε κλειστές πεδινές περιοχές και στα κέντρα μεγάλων πόλεων, οι τιμές αυτές ενδέχεται να είναι κατά έναν έως δύο βαθμούς υψηλότερες.

Περιορισμένα φαινόμενα και τάση για βροχές

Έως και την Τετάρτη, τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, από την Πέμπτη, οι χάρτες αρχίζουν να δείχνουν περισσότερες τοπικές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Η τάση για μεταβολή του καιρού γίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα προς το τέλος της εβδομάδας.

Σταδιακή υποχώρηση της ζέστης από το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, οι θερμές αέριες μάζες εξακολουθούν να καλύπτουν την Ελλάδα. Ωστόσο, βορειότερα και στην κεντρική Ευρώπη, αρχίζει να διακρίνεται η παρουσία πιο δροσερού αέρα. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να γίνει σταδιακά περισσότερο εμφανής τις επόμενες ημέρες.

Έτσι, από τους 33 βαθμούς της Πέμπτης και της Παρασκευής, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά υποχωρεί στους 32 βαθμούς το Σάββατο, στους 31 την Κυριακή και τη Δευτέρα και στους 30 την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να πέσει στους 29 βαθμούς, πριν σημειώσει μια μικρή άνοδο στους 30 την Πέμπτη.

Πιθανότητα οργανωμένης μεταβολής

Για το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου, διαφαίνεται πιθανότητα πιο οργανωμένης μεταβολής του καιρού, με βροχές κυρίως στα δυτικά. Πρόκειται, πάντως, για μια τάση που, λόγω της χρονικής απόστασης, χρειάζεται επιβεβαίωση από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Επίσης, οι χάρτες για τις 16-17 Σεπτεμβρίου είναι χαρακτηριστικοί, δείχνοντας πως αρκετά πιο δροσερές αέριες μάζες εξαπλώνονται στην κεντρική Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: dnews.gr