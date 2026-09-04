Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται πολύ θερμές αέριες μάζες, ακολουθεί διαταραχή που θα θυμίζει χειμώνα

Ο άστατος καιρός ολοκληρώνει σταδιακά τη δράση του, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς η κατάσταση ομαλοποιείται. Από την Κυριακή και μετά, οι ημέρες θα κυλήσουν με καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ αναμένονται πολύ θερμές αέριες μάζες που θα ανεβάσουν τον υδράργυρο σε άκρως καλοκαιρινά επίπεδα. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για ένα χειμωνιάτικο σκηνικό που αναμένεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ενισχυμένα μελτέμια και άνοδος της θερμοκρασίας

Τα μελτέμια παίρνουν το πάνω χέρι και θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου, φτάνοντας σήμερα ακόμη και τα 7 μποφόρ. Από αύριο το απόγευμα, οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν, δίνοντας τη σκυτάλη σε πιο θερμές αέριες μάζες που θα ξεχυθούν προς την περιοχή μας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα μετατοπιστούν ανατολικά – βορειοανατολικά, προκαλώντας άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα άκρως καλοκαιρινά. Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα οδηγηθεί στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σημερινές καιρικές συνθήκες

Σήμερα, ο άστατος καιρός περιορίζεται και οδηγούμαστε βαθμιαία στον καιρό του βοριά. Οι βοριάδες που θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου θα δώσουν κάποιες μπόρες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν ένταση ή διάρκεια. Αυτές οι μπόρες θα αφορούν κυρίως ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις, επομένως αναμένονται προς τα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας κοντά στις Κυκλάδες ακόμη και τα 8 μποφόρ. Σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στα νότια της Κρήτης, θα παρατηρηθούν παραπάνω εντάσεις των ανέμων. Στον αντίποδα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Αργά το μεσημέρι, σε κλειστές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που είναι υψηλά για την εποχή. Καθώς θα προχωράμε βαθμιαία μέσα στον μήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να πέφτει. Πιο δροσερές καταστάσεις θα επικρατήσουν προς τις Κυκλάδες και το βόρειο – βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική, σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Τα μελτέμια θα είναι ενισχυμένα, φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάνει κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται πιο ευσταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες, με ασθενείς ανέμους, ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση για το τέλος της εβδομάδας

Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι μια οργανωμένη διαταραχή θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή αναμένεται να δώσει περισσότερο άστατες καιρικές συνθήκες, θυμίζοντας σκηνικό χειμώνα.

Με πληροφορίες από: dnews.gr