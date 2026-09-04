Ο καιρός αλλάζει: Από καλοκαιρινές συνθήκες σε φθινοπωρινό σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας πρόκειται να αλλάξει απότομα τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να προειδοποιεί για ένα πέρασμα από έντονα καλοκαιρινές συνθήκες σε ένα φθινοπωρινό, ακόμα και χειμωνιάτικο, μοτίβο. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, φέρνοντας βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η τρέχουσα εικόνα και οι βοριάδες

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η αστάθεια των τελευταίων ημερών υποχωρεί σταδιακά, οδηγώντας τον καιρό σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο. Για τις επόμενες ώρες, οι βοριάδες και τα μελτέμια θα είναι τα κυρίαρχα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εκδήλωση πρόσκαιρων μπόρων σε περιοχές των ανατολικών και βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων, καθώς και σε ορεινά και ημιορεινά σημεία της Πελοποννήσου.

Άνοδος θερμοκρασίας και καλοκαιρινό διάλειμμα

Η εικόνα του καιρού θα μεταβληθεί γρήγορα, καθώς από το απόγευμα του Σαββάτου οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτό θα επιτρέψει σε θερμές αέριες μάζες, προερχόμενες από τη βόρεια Αφρική, να κινηθούν προς τη χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με έντονα καλοκαιρινές συνθήκες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 37-39 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη θα επιμείνει και την Τρίτη, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς ωστόσο το καλοκαιρινό σκηνικό να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Οργανωμένη κακοκαιρία και απότομη αλλαγή

Η σημαντικότερη αλλαγή στον καιρό αναμένεται να έρθει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, μια οργανωμένη διαταραχή θα σχηματιστεί στην περιοχή της Ιταλίας και θα κινηθεί ανατολικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά και την Ελλάδα.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι πιο αξιόλογες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Έτσι, μετά το σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα με θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς, ο καιρός θα αποκτήσει περισσότερο φθινοπωρινά, ακόμα και χειμωνιάτικα, χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνει ο κ. Μαρουσάκης.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr