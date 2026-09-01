Η αλλαγή του καιρού πλησιάζει: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας πρόκειται να αλλάξει σταδιακά τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου. Η αστάθεια αναμένεται να ενισχυθεί, οι καταιγίδες θα κάνουν πιο έντονη την εμφάνισή τους και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Ο κ. Ζιακόπουλος, μέσω του προσωπικού του ιστοτόπου, παρέχει αναλυτική πρόγνωση για τις επερχόμενες ημέρες.

Ο καιρός τις πρώτες ημέρες της αλλαγής

Για αύριο, ο καιρός θα διατηρηθεί ζεστός, με τους βόρειους ανέμους να παραμένουν ισχυροί. Συγκεκριμένα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει υψηλές τιμές, κυμαινόμενες από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου τόσο στο Ιόνιο όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα, με τη ζέστη να είναι ιδιαίτερα αισθητή στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, το απόγευμα αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Μακεδονία και τη δυτική ηπειρωτική χώρα. Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση του βόρειου ρεύματος.

Ενίσχυση της αστάθειας και πρώτες πτώσεις θερμοκρασίας

Την Τετάρτη, η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό θα γίνει πιο έντονη. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε διάφορες περιοχές, περιλαμβάνοντας την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη, η αστάθεια στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής αλλαγής του καιρικού σκηνικού.

Συνέχιση της πτώσης και βροχές σε περισσότερες περιοχές

Η πτώση του υδραργύρου θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται σε περιοχές της βορειοανατολικής και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr