Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αναμένονται τις επόμενες ημέρες

Υψηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενοι άνεμοι θα χαρακτηρίσουν τον καιρό την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, με τον υδράργυρο να φτάνει για άλλη μία ημέρα τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση δείχνει ότι μέχρι και την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν κατά διαστήματα τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, ορισμένες περιοχές θα αντιμετωπίσουν ενισχυμένους ανέμους, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η εικόνα του καιρού την Τετάρτη

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η Αττική θα βρεθεί αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ ανεμολογικά η περιοχή θα είναι πολύ ήρεμη. Ωστόσο, άλλες περιοχές της χώρας δεν θα γλιτώσουν από τους ανέμους. Συγκεκριμένα, στα δυτικά της χώρας αναμένονται άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ, με την επικράτηση του Μαΐστρου (βορειοδυτικοί άνεμοι).

Στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι προβλέπεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Γενικότερα, για την Τετάρτη, οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Στα πελάγη, θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Οι δυσκολότερες ημέρες, όσον αφορά τον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, αναμένονται την Παρασκευή και το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, προβλέπονται 40άρια, δηλαδή θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτές οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυάζονται με ανέμους εντάσεως έως και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ αναφέρει ότι η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, στα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτικά οι καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις, με πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα για παρόμοια φαινόμενα στα λοιπά ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ειδικότερα, στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία, θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 37 με 38 βαθμούς.

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Εκεί υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: Newsit