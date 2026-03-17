Ερχονται δύο κύματα κακοκαιρίας: «Καμπανάκι» από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες, με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα.

Δυναμική αρχή με το βαρομετρικό χαμηλό Samuel

Από την Τρίτη, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα βαρομετρικό χαμηλό που έχει σχηματιστεί στον κόλπο της Σύρτης. Το σύστημα αυτό, γνωστό ως Samuel, θα φέρει τοπικές βροχές τόσο στο Ιόνιο όσο και στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με παράλληλες περιορισμένες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κατευθύνσεις, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση 2-3 βαθμών Κελσίου.

Ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία

Από την Πέμπτη, η κατάσταση θα αλλάξει δραστικά καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία θα αρχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή μας. Σε συνδυασμό με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προέρχεται από το Ιόνιο, ο καιρός θα αποκτήσει χαρακτηριστικά χειμώνα.

Οι βροχές θα γίνουν πιο γενικευμένες, με τα πιο έντονα φαινόμενα να παρατηρούνται στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά, ενώ το βράδυ αναμένονται νιφάδες και σε ημιορεινές περιοχές. Από την Παρασκευή και το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Πτώση της θερμοκρασίας και παγετός

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται, που θα φτάσει τους 5-6 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα τον παγετό στα ορεινά. Στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τους 13-14 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ.

Συμπεράσματα και προειδοποιήσεις

Η προειδοποίηση του Γιώργου Τσατραφύλλια είναι σαφής: οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις επικείμενες κακοκαιρίες και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Η κατάσταση του καιρού απαιτεί προσοχή, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις μετακινήσεις και τις καθημερινές δραστηριότητες.

