Με έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να αποχαιρετήσει η χώρα το 2025, καθώς ένα κύμα ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη αλλάζει απότομα τον καιρό λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη θα σημαδευτεί από μια «ψυχρή εισβολή-αστραπή» σκανδιναβικής προέλευσης. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη και κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πού θα πέσει χιόνι και τι να περιμένουμε

Οι χιονοπτώσεις θα είναι γενικά ασθενείς και περιορισμένες, ωστόσο δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως:

στην Εύβοια

στη Στερεά Ελλάδα

παροδικά στην Αττική

σε τμήματα της Πελοποννήσου

Όπως τονίζεται, τα φαινόμενα δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα, ούτε να ευνοούν ιδιαίτερα τη χιονοδρομία σε ορεινούς προορισμούς.

Πώς θα μας βρει η Πρωτοχρονιά

Την 1η Ιανουαρίου, ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του σχεδόν σε όλη τη χώρα, χαρίζοντας το χαρακτηριστικό σκηνικό του «ήλιου με δόντια». Εξαίρεση αναμένεται να αποτελέσουν η Κρήτη και οι Κυκλάδες, όπου θα επιμείνει περισσότερη συννεφιά.

Μετά την Πρωτοχρονιά, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νοτιάδες και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει, με τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά ανοδική πορεία.

Μαρουσάκης: Πιθανές νιφάδες ακόμη και στα βόρεια της Αττικής

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η εβδομάδα θα είναι «ιδιαίτερα δυναμική», με το κρύο να κορυφώνεται γύρω από την αλλαγή του χρόνου. Δεν αποκλείει μάλιστα το ενδεχόμενο ασθενών χιονοπτώσεων στα υπερβόρεια τμήματα της Αττικής, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παραμονής.

Το έντονο ψύχος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα αρχίσει να υποχωρεί από Παρασκευή προς Σάββατο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ήπιες καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες του 2026.

Με λίγα λόγια, η νέα χρονιά ξεκινά με καθαρό ουρανό, τσουχτερό κρύο και χειμωνιάτικη αίσθηση — αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα.

Διαβάστε ακόμα: Ισχυροί βοριάδες σάρωσαν τον Θερμαϊκό – Πάνω από 50 πτώσεις δέντρων