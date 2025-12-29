Με έντονα χειμωνιάτικες συνθήκες θα κάνει ποδαρικό το νέο έτος, καθώς η Πρωτοχρονιά αναμένεται «παγωμένη» σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ψυχρή εισβολή, με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό τις πρωινές ώρες και χιόνια κυρίως στα ορεινά, ενώ το κρύο φαίνεται πως θα έχει διάρκεια.

Ο καιρός σήμερα – Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Η ημέρα κυλά γενικά με αίθριο καιρό, ωστόσο στα ανατολικά και τα νότια θα αναπτυχθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές σε Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση:

9–11°C στα βόρεια

14–16°C στις περισσότερες περιοχές

έως 17°C στα νότια

Παγετός καταγράφεται νωρίς το πρωί σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Βροχές και τοπικές καταιγίδες

Από αύριο, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά. Νεφώσεις θα πυκνώσουν αρχικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν αργότερα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, φτάνοντας έως 18–19°C στη νότια νησιωτική χώρα. Παγετός θα επιμείνει το πρωί στα βόρεια.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στα βόρεια προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια παραθαλάσσια.

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βορειοανατολικής χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Πρωτοχρονιά: Κρύο, παγετός και λίγες βροχές

Η 1η Ιανουαρίου θα κυλήσει με χαμηλές θερμοκρασίες. Λίγες νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια, με ασθενείς τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Ο παγετός θα είναι έντονος τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3–5 μποφόρ.

Πότε υποχωρεί το ψύχος

Από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως την Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Παγετός θα επιμείνει τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες, αλλά το έντονο κρύο θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Το φετινό ξεκίνημα του νέου έτους θα θυμίζει «κανονικό χειμώνα», με χαμηλές θερμοκρασίες και παγωμένα πρωινά, υπενθυμίζοντας ότι το θερμό ντύσιμο και η προσοχή στις μετακινήσεις –ιδίως σε ορεινές περιοχές– είναι απαραίτητα.

