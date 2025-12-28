Ισχυροί βοριάδες σάρωσαν τον Θερμαϊκό – Πάνω από 50 πτώσεις δέντρων

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Κυριακή την Κεντρική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκός Κόλπος να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά δεδομένα, οι βοριάδες στον Θερμαϊκό ξεπέρασαν τα 115 χιλιόμετρα την ώρα, αγγίζοντας τα 10 μποφόρ, γεγονός που αποτυπώνεται και σε βίντεο, όπου φαίνεται η ένταση των ανέμων να «σφυροκοπά» την περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία απηύθυνε συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσης κλαδιών, δέντρων και αντικειμένων. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους κατοίκους να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, καθώς οι ριπές των ανέμων ήταν ιδιαίτερα ισχυρές.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πάνω από 50 πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και των προαστίων της, μεταξύ των οποίων ο Χορτιάτης, το Ρετζίκι και το Πανόραμα.

Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές και απομακρύνσεις πεσμένων δέντρων και κλαδιών. Σε ένα από τα περιστατικά, στην οδό Βασιλίσσης Γεωργίου, μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε πάνω σε διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε επαγρύπνηση, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με πυκνή βλάστηση.

