Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με το ήπιο και φθινοπωρινό σκηνικό των Χριστουγέννων να δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο χειμερινές συνθήκες, ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων υποχωρούν, με τον καιρό να εμφανίζεται βελτιωμένος την Παρασκευή. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θα διατηρηθεί για πολύ.

Όπως επισημαίνει, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου δεν αποκλείεται η διέλευση ψυχρού μετώπου από τη χώρα, το οποίο ενδέχεται να φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν «κατεβασιές ψυχρού αέρα» από τα βόρεια την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.



Τι δείχνουν οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Παρασκευή αναμένονται βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως το μεσημέρι, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τις μεσημβρινές ώρες και περαιτέρω βελτίωση το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, με παγετό κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Η εικόνα του καιρού το Σάββατο

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις στην ανατολική και νότια χώρα, με βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, βόρεια Κρήτη και πρόσκαιρα στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με παγετό νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

