Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας και να βάζει τις βάσεις για ένα άστατο σκηνικό έως και τα Χριστούγεννα. Τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι οι βροχές θα είναι εκτεταμένες, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα.

Το πρώτο κύμα: Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται βόρεια της Αφρικής κινείται ανατολικά – βορειοανατολικά και περνά από τα βορειότερα τμήματα της χώρας. Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου οι νεφώσεις θα αυξηθούν, ενώ από το απόγευμα οι βροχές θα γίνουν πιο γενικευμένες.

Οι περιοχές που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο νερού είναι:

νότια και ανατολική Πελοπόννησος

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Δεν αποκλείεται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ πιθανότητα για φαινόμενα υπάρχει και σε νοτιότερα τμήματα της Αττικής.

Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Μακεδονία, Σποράδες, Χαλκιδική) τα φαινόμενα αναμένονται πιο ήπια, με μικρότερες εντάσεις και λιγότερα ύψη βροχής.

Κυριακή με επίκεντρο το Αιγαίο

Την Κυριακή, η κακοκαιρία μετατοπίζεται προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, ενώ η Αττική παραμένει στο «παιχνίδι» για πρόσκαιρα φαινόμενα, κυρίως στα νότια.

Δεύτερη διαταραχή πριν τα Χριστούγεννα

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, νέο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τα δυτικά και νότια της χώρας, με πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις σε Δωδεκάνησα, Μαγνησία και Εύβοια. Τρίτη και Τετάρτη (23–24 Δεκεμβρίου) το σκηνικό παραμένει άστατο, με περισσότερες βροχές σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε χιονοδρομικά κέντρα.

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα

Ανήμερα των Χριστουγέννων, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν λίγες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, χωρίς ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Οι τιμές της θερμοκρασίας κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τι δείχνει η τάση για Πρωτοχρονιά

Μετά τις 26 Δεκεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα και βελτιωμένες συνθήκες στα χιονοδρομικά. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μετά τις 23–24 Δεκεμβρίου αυξάνεται η αβεβαιότητα των προγνώσεων, καθώς μικρές μετατοπίσεις των βαρομετρικών συστημάτων μπορούν να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Συμπέρασμα

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν ξεκάθαρη «επιστροφή» του χειμώνα, με βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα πριν και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Για την Πρωτοχρονιά, το σενάριο πιο ψυχρού καιρού παραμένει ανοιχτό, αλλά απαιτείται υπομονή για πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.

