Σημαντική μεταβολή του καιρού από το Σάββατο προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιώντας ότι το ήπιο σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση του σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια.

Όπως εξηγεί, ο αντικυκλώνας που μέχρι τώρα «μπλόκαρε» τα συστήματα κακοκαιρίας υποχωρεί, επιτρέποντας σε βαρομετρικά χαμηλά να κινηθούν προς τη χώρα μας. Από το Σάββατο, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα αρχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος –ιδίως τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα–, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, αυξημένη πιθανότητα ισχυρών φαινομένων υπάρχει και για περιοχές της Αττικοβοιωτίας και της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μετά το πρώτο αυτό κύμα κακοκαιρίας ακολουθούν και νέα βαρομετρικά συστήματα, τα οποία θα διατηρήσουν τις βροχές στη χώρα και θα φέρουν χιονοπτώσεις, αρχικά στα ορεινά, αλλά ενδεχομένως και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Όσον αφορά την περίοδο των Χριστουγέννων, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι άστατος, με αρκετές βροχές ανήμερα της γιορτής και χιόνια στα ορεινά. Καθώς θα πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα δεδομένα θα συνεχίσουν να επικαιροποιούνται, ωστόσο όλα δείχνουν πως το φετινό τέλος του χρόνου θα κυλήσει με καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, σε αντίθεση με το σχετικά ήπιο ξεκίνημα του Δεκεμβρίου.

