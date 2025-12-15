Με ανοιξιάτικες διαθέσεις συνεχίζει ο καιρός στη χώρα, καθώς η Δευτέρα βρίσκει τις περισσότερες περιοχές με αίθριο ουρανό και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα σενάρια για έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό τις ημέρες των γιορτών απομακρύνονται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά καθαρός θα είναι ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Τοπικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται σε περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια και η Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.

Στα δυτικά, τις πρώτες ώρες της ημέρας, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά ασθενείς έως μέτριοι (2-4 μποφόρ), ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά ακόμη και τα 7, με σταδιακή εξασθένιση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στα βόρεια από 13 έως 15 βαθμούς

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 17 βαθμούς

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως και 18-19 βαθμούς Κελσίου

Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των βόρειων ηπειρωτικών.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για αξιόλογη ψυχρή εισβολή, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για χιονοπτώσεις πριν ή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Όπως εξηγεί, ο ισχυρός αντικυκλώνας που κυριαρχεί στην περιοχή λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία χειμωνιάτικων φαινομένων, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ήπια επίπεδα.

Γύρω στις 20 Δεκεμβρίου ο αντικυκλώνας ενδέχεται να υποχωρήσει προσωρινά, γεγονός που μπορεί να φέρει τοπικές βροχές. Ωστόσο, δεν διαφαίνεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ούτε συνθήκες που θα ευνοούσαν χιονοπτώσεις, ακόμη και κατά το διάστημα από 24 έως 31 Δεκεμβρίου.

Ήπιες βροχές χωρίς κρύο τα Χριστούγεννα

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σημειώνει ότι το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί ενδέχεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας περιόδου με περισσότερες βροχές, οι οποίες πιθανώς να διαρκέσουν και μέσα στην εβδομάδα των Χριστουγέννων. Παρ’ όλα αυτά, τα φαινόμενα δεν θα συνοδεύονται από χαμηλές θερμοκρασίες ή χιόνια.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τάσος Αρνιακός, ο οποίος τονίζει ότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με ομίχλες το πρωί και το βράδυ στα δυτικά, βοριάδες στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παγετός στα βόρεια – Χαμηλές ελάχιστες

Παρά το ήπιο σκηνικό της ημέρας, παγετός καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής σε αρκετές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών. Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Νέο Καύκασο Δυτικής Μακεδονίας, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -4,3 βαθμούς Κελσίου, με συνολικά οκτώ μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν τιμές κάτω από το μηδέν.

Το γενικό συμπέρασμα

Τα Χριστούγεννα φαίνεται πως θα κυλήσουν με ήπιες θερμοκρασίες, λίγες βροχές κατά τόπους και χωρίς χειμωνιάτικες εξάρσεις. Όσοι περιμένουν λευκά Χριστούγεννα μάλλον θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή, καθώς το φετινό σκηνικό παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε βαρύ χειμώνα.

