Καιρός Χριστουγέννων: Κοινή γραμμή από ECMWF και GFS – Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν ότι το σκηνικό προς τα Χριστούγεννα διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τα δύο βασικά παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το αμερικανικό GFS, εμφανίζουν πλέον σύγκλιση στα σενάρια που αφορούν την περίοδο των εορτών, ενισχύοντας την αξιοπιστία των εκτιμήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις, η κυριαρχία των ήπιων και σχετικά ξηρών καιρικών συνθηκών φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, δίνοντας τη θέση της σε ένα πιο «χειμερινό» μοτίβο. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη ευνοεί τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα για χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερα φαινόμενα, ιδιαίτερα στη νότια και κεντρική Ευρώπη.

Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και Ιταλοί μετεωρολόγοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι το τέλος του μήνα μπορεί να χαρακτηριστεί από αυξημένη αστάθεια. Όπως αναφέρουν σε πρόσφατες εκτιμήσεις τους, δεν αποκλείονται οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο, τα οποία ενδέχεται να φέρουν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σε ορεινές περιοχές θα μπορούσαν να εμφανιστούν και χιονοπτώσεις.

Για την Ελλάδα, τα δεδομένα δείχνουν ότι η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή σταδιακά, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ένταση των φαινομένων ή το αν θα επικρατήσουν «λευκά» Χριστούγεννα. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι, αν και η τάση είναι πλέον πιο ξεκάθαρη, απαιτείται προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε προγνωστικό ορίζοντα αρκετών ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, η σύμπτωση ECMWF και GFS, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις από τη γειτονική Ιταλία, ενισχύει το σενάριο μιας ουσιαστικής μεταβολής του καιρού προς το τέλος του Δεκεμβρίου. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για να «κλειδώσουν» τα χαρακτηριστικά του καιρού των Χριστουγέννων, με τις νεότερες προγνώσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

