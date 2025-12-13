Σε πιο ψυχρό μοτίβο περνά ο καιρός σήμερα, Σάββατο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή υποχώρηση κυρίως στα βόρεια και με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Παρά τη σταδιακή μετάβαση σε πιο χειμερινό σκηνικό, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μέχρι και τα Χριστούγεννα ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, αν και οι προβλέψεις για τις ημέρες των εορτών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται σε Μαγνησία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα αίθριος, με περάσματα νεφώσεων.

Άνεμοι, ομίχλες και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 3–4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα ενισχύονται στα 4–5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13–14 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά θα κινηθεί στους 15–18 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της νότιας νησιωτικής χώρας, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 19–20 βαθμούς.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με πιθανό σχηματισμό ομίχλης κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ήπιο σκηνικό μέχρι τα μέσα του μήνα – Αβεβαιότητα μετά τις 17 Δεκεμβρίου

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι έως και τις 16 Δεκεμβρίου το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει σχετικά σταθερό, χωρίς ακραία φαινόμενα. Δεν αποκλείονται ωστόσο σποραδικές βροχές σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

Από τις 17–18 Δεκεμβρίου και μετά, οι προβλέψεις γίνονται λιγότερο σαφείς, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η πορεία πιθανών βαρομετρικών χαμηλών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χώρα. Για την περίοδο των Χριστουγέννων, οι πρώτες ενδείξεις δεν «δείχνουν» έντονη κακοκαιρία, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται προσοχή, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν.

Υψηλές θερμοκρασίες λίγο πριν την αλλαγή σκηνικού

Την εικόνα του ήπιου καιρού των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν και οι μετρήσεις της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, όπου σε αρκετές περιοχές της χώρας καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τιμές πάνω από το συγκεκριμένο όριο σημειώθηκαν σε τμήματα της Κρήτης, της Πελοποννήσου αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή αναμένονται παρόμοιες συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα. Από τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, η οποία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές.

Συμπερασματικά, ο χειμώνας δείχνει προς το παρόν ήπιο πρόσωπο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες προγνωστικές ενημερώσεις που θα καθορίσουν αν τα Χριστούγεννα θα κυλήσουν με «ανοιξιάτικες» ή πιο χειμωνιάτικες διαθέσεις.

