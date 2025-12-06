# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Επιστρέφει η σταθερότητα στον καιρό: Τέλος στα έντονα φαινόμενα, λέει ο Κολυδάς

Μετά το πέρασμα του «Byron», που άφησε πίσω του πλημμύρες, προβλήματα και συνεχείς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, το σκηνικό αλλάζει. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο «ανάσας», καθώς αντικυκλώνας αναμένεται να σταματήσει τις έντονες βροχοπτώσεις και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή και ήπια ατμοσφαιρική κατάσταση.

Ο Κολυδάς αναφέρει ότι ο αντικυκλώνας λειτουργεί σαν «ομπρέλα», περιορίζοντας τα φαινόμενα και επιτρέποντας στη χώρα να ηρεμήσει μετά το έντονο κύμα κακοκαιρίας. Την ίδια ώρα, οι υγρές αέριες μάζες μετατοπίζονται νοτιοανατολικά, τροφοδοτώντας νέα συστήματα σε περιοχές της Μεσογείου.

Αναλυτική πρόγνωση

Κυριακή
- Νεφώσεις με τοπικές βροχές.
- Σποραδικές καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.
- Χιόνια στα βόρεια ορεινά.
- Άνεμοι Βορειοανατολικοί 3–6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: 12–18°C (ως 19°C σε Κρήτη & Δωδεκάνησα).

Δευτέρα
- Βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη.
- Βορειάδες 4–7 μποφόρ.
- Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια (14–15°C).

Τρίτη
- Τοπικές βροχές έως το μεσημέρι σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, Σποράδες, Κρήτη & Δωδεκάνησα.
- Ασθενή φαινόμενα στην Κρήτη έως βράδυ.
- Στα υπόλοιπα αίθριος.
- Βελτίωση στα δυτικά & άνοδος θερμοκρασίας.

Τετάρτη
- Αίθριος καιρός σχεδόν παντού.
- Πύκνωση νεφώσεων το απόγευμα σε Θράκη, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, ανατολική Κρήτη.
- Τοπικές ομίχλες το πρωί.
- Μικρή άνοδος θερμοκρασίας.

Πέμπτη
- Γενικά καλοκαιρία, με λίγες βροχές μόνο στην Κρήτη.
- Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
- Θερμοκρασία χωρίς σημαντική μεταβολή.

