Η κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με την Αττική και τη Θεσσαλία να καταγράφουν τα πιο έντονα προβλήματα. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως για την αξιολόγηση των νέων δεδομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε ισχύ το επίπεδο ετοιμότητας «Red Code» για εννέα περιφέρειες.

Στη Δυτική Αττική, οι πλημμύρες στη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και οδήγησαν στο κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, καθώς και πολλών δρόμων στο τοπικό δίκτυο. Αντίστοιχα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, η κυκλοφορία μεταξύ Ελευσίνας και Νέας Περάμου διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα. Κλειστές παραμένουν επίσης οι ιρλανδικές διαβάσεις σε Κορωπί, Βραυρώνα και Λεωφόρο Λαυρίου, λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις από χθες έως σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποιώντας δεκάδες αντλήσεις υδάτων, μεταφορές πολιτών και κοπές δέντρων. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ τρία μηνύματα του 112 στάλθηκαν σε κατοίκους περιοχών της Δυτικής Αττικής για άμεση απομάκρυνση από υπόγεια και ισόγεια.

Στη Θεσσαλία, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Αγιά, Τέμπη και Πιερία, όπου ήδη έχουν σημειωθεί τοπικές πλημμύρες. Τα Μεσάγγαλα αντιμετώπισαν σοβαρή άνοδο υδάτων, με καταγραφές για πλημμυρισμένους δρόμους και αυλές κατοικιών.

Την ίδια ώρα, τα μετεωρολογικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 135 mm βροχής μέχρι το πρωί, ενώ το σύνολο της χθεσινής και σημερινής βροχόπτωσης έφτασε τα 245 mm. Παράλληλα, καταμετρήθηκαν περισσότερες από 71.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ξηρά και θάλασσα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους βρίσκονται σε περιοχές όπου αναμένονται νέα κύματα καταιγίδων.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων περιστατικών.

