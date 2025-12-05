Νέο έκτακτο δελτίο για τον Byron: Παραμένει επικίνδυνη η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές πλήττονται έως το Σάββατο

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται από το πρωί της Παρασκευής επηρεάζουν κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα και, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συνεχόμενα κύματα καταιγίδων

Οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ σε αρκετές περιοχές συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους.

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι σήμερα πλήττονται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία και Σποράδες

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (Χίος και νοτιότερα)

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες και νότια/δυτικά τμήματα της Κρήτης

Κεντρική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια (έως νωρίς το απόγευμα)

Περιοχές με «κόκκινη» προειδοποίηση

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε:

Πιερία

Ημαθία

Πέλλα

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλία

Σποράδες

Ανατολικό Αιγαίο (Χίος και νοτιότερα)

Δωδεκάνησα

Εύβοια (έως το απόγευμα)

Εξασθένηση από αύριο

Το Σάββατο η ένταση των φαινομένων θα μειωθεί αισθητά. Οι καταιγίδες θα περιοριστούν:

Στην κεντρική Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες

Στα Δωδεκάνησα (Σάμος και νοτιότερα) έως το μεσημέρι

Προειδοποίηση από τον Γιώργο Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει», κατονομάζοντας τις περιοχές που θα δεχθούν τα ισχυρότερα κύματα μέχρι το πρωί του Σαββάτου:

Πιερία

Ημαθία

Θεσσαλία

Σποράδες

Φθιώτιδα

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που τοπικά αγγίζουν τα 9–10 μποφόρ.

Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική

Το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφει εντυπωσιακά ύψη βροχής:

Βλυχάδα Αττικής: 131 mm (245 mm συνολικά από χθες το απόγευμα)

Αυλώνας Αττικής: 108 mm

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η Δυτική Αττική ξεπέρασε τα 200 mm, τιμές που εξηγούν τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Άνω των 100 κλήσεων στην Άμεση Δράση

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε ότι:

Έχουν γίνει πάνω από 100 κλήσεις για πλημμύρες και παροχή βοήθειας

Έχουν πραγματοποιηθεί 12 απεγκλωβισμοί πολιτών

Σε αρκετούς δρόμους η κυκλοφορία διακόπηκε για λόγους ασφαλείας

Στο ρεύμα προς Κόρινθο της Αθηνών–Κορίνθου λειτουργεί μόνο η αριστερή λωρίδα

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε Πέραμο, Μάνδρα, Σχιστό και Περιφερειακή Αιγάλεω

Οι αρχές συστήνουν την αποφυγή μετακινήσεων και συνεχή ενημέρωση, καθώς τα επικίνδυνα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη.

