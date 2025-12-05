Η κακοκαιρία «Byron» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι ισχυρές διαταραχές εντοπίζονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως τις πρωινές ώρες –, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει άστατος, με διαστήματα νεφοκάλυψης και τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα ανατολικά πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα, στη βόρεια χώρα στρέφονται σε βορειοανατολικούς 4–6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και νότια επικρατούν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 βαθμούς στα βόρεια έως 20–21 στα νοτιότερα νησιά.

Η εκτίμηση του Τάσου Αρνιακού

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η κακοκαιρία κορυφώνεται σήμερα, με επικίνδυνα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην Αττική προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια, με ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία 11–17°C. Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους έντονες, με ανατολικούς ανέμους 3–5 μποφόρ και θερμοκρασία 10–15°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

• Μακεδονία – Θράκη: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία.

• Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα: Τοπικές βροχές, καταιγίδες σε παραθαλάσσιες ζώνες και ισχυρά φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο νωρίς το πρωί.

• Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια: Καταιγίδες έντονες σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και τμήματα της ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.

• Κυκλάδες – Κρήτη: Ισχυρές καταιγίδες έως το μεσημέρι, άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά.

• Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Ισχυρά φαινόμενα από Χίο και νοτιότερα.

• Αττική: Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

• Θεσσαλονίκη: Καταιγίδες τοπικά ισχυρές με εξασθένηση αργότερα.

Η εξέλιξη των φαινομένων τα επόμενα 24ωρα

• Σάββατο 6/12: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ισχυρά φαινόμενα το πρωί σε κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Χιόνια στα βόρεια ορεινά.

• Κυριακή 7/12: Βροχές σε βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, Εύβοια, ανατολικά ηπειρωτικά, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

• Δευτέρα 8/12: Τοπικές βροχές σε ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Βοριάδες έως 7 μποφόρ.

• Τρίτη 9/12: Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη.

