Η κακοκαιρία «Byron» συνεχίζει να πλήττει με ιδιαίτερη ένταση την Αττική, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και μεγάλο αριθμό κλήσεων προς την Πυροσβεστική. Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες κατακλύσεις δρόμων σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα, όπου οχήματα ακινητοποιήθηκαν και καταγράφηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί συνολικά 331 κλήσεις σε Αττική και Πελοπόννησο, από χθες μέχρι σήμερα στις 06.00. Στην Αττική καταγράφηκαν 290 κλήσεις, με τις επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Αντίστοιχα, στην Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκαν 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων.

Οι περισσότερες κλήσεις των τελευταίων ωρών προέρχονται από τη Δυτική Αττική, ιδίως από τις περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου, Μεγάρων και Αχαρνών, ενώ χθες έντονα προβλήματα είχαν εντοπιστεί και σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Πειραιά, νότια προάστια και κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, με μηνύματα που στάλθηκαν τα ξημερώματα σε κατοίκους Μάνδρας και Μεγάρων, καλώντας τους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων. Σειρά προειδοποιήσεων μέσω του 112 εστάλη από χθες το πρωί και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας, νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων. Μετά τα μεσάνυχτα μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Πύλου.

Στην Αττική, η συσσώρευση υδάτων οδήγησε σε διακοπές κυκλοφορίας ακόμη και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Η Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου έκλεισε στο ύψος της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παράδρομου. Επιπλέον, αρκετοί δρόμοι σε Δυτική Αττική, Κερατσίνι, Σπάτα και Νέα Πέραμο παραμένουν κλειστοί μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Στις 12.00 αναμένεται νέα συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα αξιολογήσει την εξέλιξη των φαινομένων και θα καθορίσει τυχόν νέα μέτρα.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές