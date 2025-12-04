Η κακοκαιρία Byron πλήττει με σφοδρότητα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες περιστατικά απεγκλωβισμών. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή σε εννέα περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε οδικά δίκτυα και κατοικημένες περιοχές. Πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν αδιάκοπα για την απομάκρυνση εγκλωβισμένων οδηγών και κατοίκων, ενώ δεκάδες κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων από σπίτια και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε Ανατολική Μάνη και Ευρώτα, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων. Αντίστοιχη προειδοποίηση εκδόθηκε και για την Πιερία, όπου τα κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα καθιστούν τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Κακοκαιρία Byron: Βροχή και καταιγίδες με μεγάλη ένταση σημειώνονται στη δυτική Αττική από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), ως αναμενόταν, και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (5/12).

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου, «η κατάσταση στη δυτική Αττική είναι άκρως ανησυχητική με 150 τόνους νερού ανά στρέμμα να έχουν πέσει ήδη στο όρος Πατέρα και σχεδόν 100 στη Νέα Πέραμο Μεγάρων. Ήδη υπάρχουν αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα στην Αγιά Σωτήρα Μάνδρας και στα Μέγαρα».

«Ήδη έχουν ξεκινήσει να εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Αττική με επίμονο χαρακτήρα. 60 χιλιοστα ήδη σε Βλυχάδα Μεγάρων και Βίλια. Μεγάλη προσοχή ιδίως στη δυτική Αττική, όπως έχουμε αναφέρει μεχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Καταιγιδα σημειώνεται και στην ανατολική-βορειοανατολική Αττική». Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λόγω της υπερχείλισης ρέματος που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου – Σχίνου, από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου. Δείτε LIVE στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη την εξέλιξη του καιρού: Τσατραφύλλιας: Μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τα προγνωστικά κέντρα Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής δίνουν τρία προγνωστικά κέντρα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την Αττική». Και συνεχίζει ο ίδιος: «Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους ( Σαρωνικό -Ευβοϊκό|) και τα δυτικά, δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα. Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία. Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο. Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή».

