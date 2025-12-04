Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως και το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, το χαλάζι και οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Για τουλάχιστον εννέα περιοχές έχει εκδοθεί «κόκκινη» προειδοποίηση.

Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Η νέα ανακοίνωση (11:30, Πέμπτη 4/12) επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις αρχικές προβλέψεις. Τα φαινόμενα παραμένουν ισχυρά και παρατεταμένα, με έμφαση στην ανατολική και νότια χώρα.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου – Περιοχές που πλήττονται

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται:

Στο Ιόνιο (κυρίως Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

Στην κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Στη νότια Εύβοια

Στην Πελοπόννησο (ανατολικά και νότια τμήματα)

Στις Κυκλάδες

Στην Κρήτη (κυρίως νότια)

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη (έως το μεσημέρι)

Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια (έως το μεσημέρι)

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (έως τις πρωινές ώρες)

Περιοχές σε «κόκκινη» προειδοποίηση

Η ΕΜΥ τονίζει ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα σε:

Πιερία

Ημαθία

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλία

Σποράδες

Εύβοια

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Εξασθένηση των φαινομένων

Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας, επιμένοντας μόνο στα Δωδεκάνησα.

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι το δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες, ενώ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω:

της ιστοσελίδας της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

του ευρωπαϊκού συστήματος προειδοποιήσεων Meteoalarm

