Σε τροχιά της ισχυρότερης κακοκαιρίας του φετινού χειμώνα εισέρχεται η χώρα, καθώς ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τη βόρεια Αφρική κινείται προς την Ελλάδα, δημιουργώντας συνθήκες ακραίων φαινομένων. Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, το σύστημα αντλεί ενέργεια από τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας στον Κόλπο της Σύρτης και θα συνδυαστεί με πρόσθετη ατμοσφαιρική διαταραχή από την Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω τα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, με κορύφωση την Παρασκευή, που χαρακτηρίζεται και ως η πιο επικίνδυνη ημέρα.

Καταιγίδες μεγάλης διάρκειας – Ποιοι παράγοντες ενισχύουν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την Παπαβγούλη, το σπάνιας έντασης μετεωρολογικό σκηνικό που διαμορφώνεται περιλαμβάνει:

εκτεταμένη σύγκλιση υγρασίας,

προσωρινή αλλά ισχυρή ενίσχυση των νοτιάδων,

υψηλές τιμές αστάθειας (CAPE),

ανάπτυξη παρατεταμένων καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων μεγάλου μεγέθους.

Το σύστημα θα κινηθεί προς το Αιγαίο την Παρασκευή, όπου θα εμβαθύνει σημαντικά και θα παραμείνει έως το Σαββατοκύριακο. Ύφεση αναμένεται από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα.

Αττική: Το κρίσιμο τρίωρο και οι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο

Τα ισχυρά φαινόμενα στην Αττική αναμένονται απόψε το βράδυ έως το πρωί της Πέμπτης, με την κορύφωση να τοποθετείται από το βράδυ της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στο διάστημα αυτό προβλέπονται:

σφοδρές καταιγίδες με χαλάζι,

υετικοί όγκοι που μπορεί να ξεπεράσουν τους 80 τόνους ανά στρέμμα,

υψηλός κίνδυνος τοπικών πλημμυρών,

πιθανότητα υδροστρόβιλων στα θαλάσσια τμήματα.

Περισσότερο θα επηρεαστούν:

Δυτική Αττική, Βορειοανατολική Αττική, Ανατολική Αττική.

Περιοχές σε «κόκκινο συναγερμό»

Οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά έντονα και επίμονα περιλαμβάνουν:

Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα – Ήδη κορεσμένα εδάφη, μεγάλοι υετικοί όγκοι.

Κεντρική Μακεδονία – Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, με έντονη σύγκλιση προς τον Θερμαϊκό.

Ανατολική Θεσσαλία – Σποράδες – Λάρισα, παράκτια τμήματα, Πήλιο.

Ανατολική Στερεά & Εύβοια (Αττικοβοιωτία).

Νότια & Ανατολική Πελοπόννησος (κυρίως ΒΑ).

Κυκλάδες.

Δυτική και Νότια Κρήτη.

Ανατολικό–Βορειοανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα (Σάμος, Χίος, Ικαρία).

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται τοπικά πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Άνεμοι – Χαλάζι – Ηλεκτρική δραστηριότητα

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, τοπικά 8–9 στα Δωδεκάνησα, ενώ σε ανώτερα στρώματα η ενίσχυση του νοτιοανατολικού ρεύματος θα αυξήσει τις συγκλίσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από:

πολύ μεγάλο χαλάζι,

ισχυρούς ριπαίους ανέμους,

έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα,

υψηλές ραγδαιότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Χιονοπτώσεις και θερμοκρασία

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, κατά διαστήματα πυκνές λόγω των έντονων ανοδικών κινήσεων. Η θερμοκρασία παραμένει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τετραήμερη κακοκαιρία – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

Η μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι το επεισόδιο κακοκαιρίας είναι το ισχυρότερο της σεζόν και συνοδεύεται από πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

