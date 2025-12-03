Σε νέο μετεωρολογικό συναγερμό τίθεται η χώρα, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από τα ξημερώματα της Πέμπτης και να διαρκέσει έως και το Σαββατοκύριακο.

Η διαταραχή θα εισέλθει από τα δυτικά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχοπτώσεις διάρκειας έως 72 ωρών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Πιθανές πλημμυρικές συνέπειες σε πολλές περιοχές

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι το νέο σύστημα κακοκαιρίας ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα, καθώς μεγάλος όγκος νερού θα πέσει σε ήδη κορεσμένα εδάφη.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόγνωση για την Κεντρική Ελλάδα, όπου τα αναμενόμενα ύψη βροχής χαρακτηρίζονται «ακραία».

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει ως περιοχές ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου:

Πήλιο

Βόλο

Λάρισα

Πιερία

«Μακάρι να μην επαληθευτούν τα μοντέλα», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων που δείχνουν τα δεδομένα.

Πότε επηρεάζεται η Αττική

Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Παρότι οι ποσότητες βροχής αναμένεται να είναι μικρότερες σε σχέση με άλλες περιοχές, το πρόβλημα –σύμφωνα με τον μετεωρολόγο– αφορά:

τον περιορισμένο αριθμό φυσικών απορροών,

την εκτεταμένη τσιμεντοποίηση,

και την αδυναμία του υδρογραφικού δικτύου να διαχειριστεί έντονες βροχοπτώσεις.

Γι’ αυτό, ακόμη και μέτρια ύψη βροχής μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των προγνωστικών μοντέλων και βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία πρόκειται να είναι εκτεταμένη, συνεχής και επίμονη.

