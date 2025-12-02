Σε φάση παρατεταμένης αστάθειας εισέρχεται ο καιρός στη χώρα, με νέο κύμα κακοκαιρίας που θα διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ημέρες και θα φέρει βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο “Live News”, η Τετάρτη θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα, πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας.

Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα, με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, νεφώσεις θα επικρατήσουν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται από το βράδυ στις Κυκλάδες. Στα δυτικά και στα ηπειρωτικά, οι βροχές θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και θα κινηθούν ανατολικά, φτάνοντας έως την Κρήτη.

Καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και τοπικά στη νότια Πελοπόννησος και τη νότια Κρήτη, με τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου να ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Ήπειρος και της Μακεδονίας, ενώ αφρικανική σκόνη θα μεταφερθεί κυρίως στα δυτικά και νότια από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο όμως θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές.

Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις περισσότερες βροχές και τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται στα Επτάνησα, αλλά και σε μεγάλο μέρος της παράκτιας δυτικής, νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπως η νότια Εύβοια, η κεντρική Μακεδονία (με έμφαση σε Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία), η ανατολική Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίο.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, με βροχές να εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων, καθώς το τετραήμερο αυτό αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές αρκετών περιοχών της χώρας.

