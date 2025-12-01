Με ήλιο και θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο παρά πρώτο μήνα του χειμώνα μπαίνει ο Δεκέμβριος. Το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα 1/12, είναι γενικά ήπιο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές βροχές να αναμένονται σε νησιωτικές περιοχές και στο Ιόνιο αργά το βράδυ.

Αίθριος καιρός – Πού αναμένονται τοπικές βροχές

Η μέρα ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες σχεδόν παντού. Μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές υπάρχει:

στην ανατολική νησιωτική χώρα,

στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι έως 5 μποφόρ – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Στα δυτικά οι άνεμοι είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά πνέουν δυτικοί 3–4 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ στα νότια.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς και φτάνει:

15–16°C στη βόρεια ηπειρωτική χώρα

17–19°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά

20–21°C στη νότια νησιωτική Ελλάδα



Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι ασθενείς, έως 4 μποφόρ στα θαλάσσια.

Θερμοκρασία 6–15°C (πιο χαμηλή κατά 4–5 μονάδες στη δυτική Μακεδονία).

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια πυκνές νεφώσεις και τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι μεταβλητοί 2–4 μποφόρ, το βράδυ νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία 9–18°C (χαμηλότερη στην Ήπειρο).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι 3–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία 6–19°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να βρέξει ασθενώς.

Άνεμοι δυτικοί 3–5 μποφόρ, εξασθενημένοι το μεσημέρι.

Θερμοκρασία 12–21°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Άνεμοι μεταβλητοί 3–4 μποφόρ, στα νότια έως 5.

Θερμοκρασία 14–21°C.

Αττική

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι 2–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία 9–19°C.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι βόρειοι 3–4 μποφόρ, που το μεσημέρι εξασθενούν.

Θερμοκρασία 6–15°C.



Ο καιρός τα επόμενα 24ωρα

Τρίτη 2/12 – Αλλαγή από τα δυτικά

Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, όπου θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Ομίχλες πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι μεταβλητοί, στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή (15–21°C ανά περιοχή).

Τετάρτη 3/12 – Έντονες βροχές και καταιγίδες

Στα δυτικά, τα φαινόμενα πιθανότατα ισχυρά.

Βροχές και καταιγίδες και στα υπόλοιπα, κυρίως στη νότια νησιωτική χώρα.

Χιόνια στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το βράδυ.

Άνεμοι ΑΝΑ 3–6 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 4/12 – Άστατος καιρός, πιθανές ισχυρές καταιγίδες

Νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Τοπικά έντονα φαινόμενα.

Χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Σκόνη από την Αφρική σε αρκετές περιοχές.

Άνεμοι ΑΝΑ 4–6, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Παρασκευή 5/12 – Κακοκαιρία στα ανατολικά

Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά – πιθανόν κατά τόπους ισχυρές.

Σποραδικές βροχές και στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι ΑΝΑ 4–6 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7–8.

Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

