Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, καθώς η κακοκαιρία «Adel» υποχωρεί σταδιακά, αφήνοντας πίσω της τοπικά φαινόμενα κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα.

Στα Επτάνησα, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και νότια.

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία: -2 έως 11°C

Υπόλοιπη Μακεδονία & Θράκη: 2 έως 12-14°C

Θεσσαλία: 4 έως 16-17°C

Ήπειρος: 5 έως 15°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 6 έως 15-17°C

Επτάνησα: 8 έως 15-16°C

Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο: 8 έως 15-17°C

Υπόλοιπο Αιγαίο & Κρήτη: 9 έως 19-21°C

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3–4 μποφόρ, φτάνοντας στα νότια τοπικά 5–6 μποφόρ.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τάσος Αρνιακός:

Η Αττική θα έχει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 9 έως 17°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καλός καιρός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 6 έως 15°C.

«Τοπικές ομίχλες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα», αναφέρει ο Αρνιακός.

Γιώργος Τσατραφύλλιας:

Η κακοκαιρία «Adel» βρίσκεται πλέον σε ύφεση. «Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας μέχρι την Πέμπτη, οπότε νέο βροχοχαμηλό θα φέρει νοτιάδες και αρκετές βροχές», σημειώνει.

Δεν προβλέπεται χιονιάς μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ ο Δεκέμβριος εμφανίζει πιθανότητες να είναι θερμότερος κατά δύο βαθμούς από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές Ανατολικά. Θερμοκρασία 6–14°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα: Παροδικές νεφώσεις, λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια: Αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές ως το απόγευμα.

Κυκλάδες – Κρήτη: Παροδικές νεφώσεις, βροχές τοπικά και πιθανές πρωινές καταιγίδες στις Κυκλάδες.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, άνεμοι 3–4 μποφόρ, θερμοκρασία 9–18°C.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός, 6–13°C.

Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 1/12: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες το απόγευμα. Τοπικές βροχές στην Κρήτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τρίτη 2/12: Παροδικές νεφώσεις στα δυτικά με πιθανές βροχές στο Ιόνιο.

Τετάρτη 3/12: Αύξηση νεφώσεων σε δυτικά–κεντρικά–νότια με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Πέμπτη 4/12: Νεφώσεις σε όλη τη χώρα, βροχές και καταιγίδες – ένταση φαινομένων στα δυτικά και νότια. Άνεμοι έως 7 μποφόρ.

meteo.gr – Άνεμοι και θερμοκρασίες

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία 11–17°C.

