Η κακοκαιρία ADEL συνεχίζει να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της σημαντικά προβλήματα σε Αττική, Μυτιλήνη και Τζουμέρκα, την ώρα που το κύριο μέτωπο μετατοπίζεται ανατολικότερα. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της ΕΜΥ.



Σάρωσε τη Μυτιλήνη: Χαλαζόπτωση που “σκέπασε” την πόλη

Μεσημέρι Παρασκευής, και η Μυτιλήνη βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις εντονότερες χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών. Ο μεγάλος όγκος του χαλαζιού έφραξε φρεάτια, πλημμύρισε στενά γύρω από την αγορά και προκάλεσε προβλήματα στην κίνηση, ακόμη και σε μαθητές που αποχωρούσαν εκείνη την ώρα από τα σχολεία.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για άντληση υδάτων, ενώ φερτά υλικά μεταφέρθηκαν στους δρόμους, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



Βροχές, κεραυνοί και χαλάζι στην Αττική

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονο άνεμο και τοπική χαλαζόπτωση. Η αιφνίδια μπόρα διήρκεσε μόλις δέκα λεπτά, ωστόσο άφησε σημαντικά προβλήματα:

πτώσεις δέντρων σε Κηφισιά, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Κερατσίνι,

μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στην Πειραιώς,

διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω ζημιών σε πυλώνες,

πλημμυρισμένοι δρόμοι σε πολλές περιοχές.

Το κύμα κακοκαιρίας αιφνιδίασε κατοίκους και αρχές, καθώς είχε δοθεί η εντύπωση ότι το φαινόμενο υποχωρούσε.



Τζουμέρκα: Κατολισθήσεις και καταστροφές από τις συνεχόμενες βροχές

Στα Τζουμέρκα, το πέρασμα της ADEL άφησε πίσω του εκτεταμένες ζημιές. Ο κορεσμός του εδάφους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσε κατολισθήσεις και υποχωρήσεις δρόμων.

Ενδεικτικά:

Στα Πράμαντα καταγράφηκε καθίζηση δρόμου.

Φθορές εντοπίστηκαν και στη διαδρομή Μονολιθίου – Πλατανούσας.

Σε Θεοδώριανα και Πράμαντα έπεσαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από 48 ώρες.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαϊτσης, περιέγραψε την κατάσταση ως «απελπιστική», σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα ξεπερνούν τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης.



Πού χτυπά σήμερα η κακοκαιρία ADEL

Το Σάββατο το κύριο μέτωπο μετακινείται προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι:

Λήμνος

Λέσβος

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Έντονα έως το απόγευμα:

Δωδεκάνησα (ροή καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων)

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε:

Ιόνιο

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Κυκλάδες

Κρήτη

Το απόγευμα αναμένεται σταδιακή ύφεση, με εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.



Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία πέφτει ελαφρώς, με μέγιστες 16–18°C στα ηπειρωτικά και 19–21°C στο νότιο Αιγαίο.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι από νοτιοδυτικοί θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς έως 6–7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 3–6 μποφόρ.



Αττική

Προβλέπονται κατά τόπους βροχές και πιθανές καταιγίδες το πρωί, με βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: 11–17°C.

Άνεμοι: δυτικοί–βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.



Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Θερμοκρασία: 8–14°C.

Άνεμοι: βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.



Τι αναμένουμε το επόμενο 24ωρο

Η ADEL βαίνει προς εξασθένηση, ωστόσο οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Από το βράδυ αναμένεται σημαντική βελτίωση και σταδιακή επιστροφή σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

