Πώς «βούλιαξε» η Αθήνα με μόλις 40 χιλιοστά βροχής – Το διπλό χτύπημα των καταιγίδων και ο προβληματισμός των μετεωρολόγων

Δύο διαδοχικά κύματα καταιγίδων ήταν αρκετά για να προκαλέσουν έντονες δυσκολίες στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Παρά το γεγονός ότι τα ύψη βροχής δεν ξεπέρασαν τα 40 χιλιοστά στο κέντρο της Αθήνας, οι δρόμοι σε πολλές περιοχές μετατράπηκαν σε λίμνες, με την κυκλοφορία να γίνεται προβληματική και τοπικές πλημμύρες να προκαλούν δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική.

Το διπλό πέρασμα καταιγίδων και τα 40 mm βροχής

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπενθύμισε ότι από την προηγούμενη ημέρα υπήρχαν ενδείξεις πως η Αττική θα δεχόταν δύο συνεχόμενα «χτυπήματα». Το πρώτο εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα και το δεύτερο ξημερώματα, ξεσπώντας πάνω στον ήδη κορεσμένο πολεοδομικό ιστό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η βροχή στο κέντρο άγγιξε τα 40 mm, ενώ σε Ζωγράφου και Γουδί έφτασε τα 38–39 mm. Ποσότητες που, αν και όχι ακραίες, αποδείχθηκαν αρκετές για να υπερφορτώσουν τους δρόμους και τα σημεία με μειωμένη απορροφητικότητα.

Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, «σε μια πόλη με πυκνή δόμηση, κλεισμένα ρέματα και περιορισμένο φυσικό έδαφος, ακόμη και 40 χιλιοστά βροχής μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

Τι σημαίνουν αυτά τα 40 mm – Σύγκριση με τις ακραίες τιμές στην Ήπειρο

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι ποσότητες αυτές λειτουργούν ως «υπενθύμιση» για το τι μπορεί να συμβεί όταν πέσουν 150 ή 200 χιλιοστά σε σύντομο χρόνο, όπως συνέβη πρόσφατα στην Ήπειρο. «Αν η Αθήνα δυσκολεύεται με 40 mm, σκεφτείτε περιοχές όπου οι ποσότητες τριπλασιάζονται ή πενταπλασιάζονται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κενά στα ραντάρ – Τι μπορούν να προσφέρουν δορυφόροι και προγνωστικά μοντέλα

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ακόμη ένα χρόνιο πρόβλημα: τη μη πλήρη κάλυψη της χώρας από μετεωρολογικά ραντάρ. Αυτό δυσκολεύει την επιχειρησιακή πρόγνωση και την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι σύγχρονες δορυφορικές εικόνες και τα προγνωστικά μοντέλα μπορούν να προσφέρουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν, αν αξιοποιηθούν σωστά.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Αν με 50–60 mm πλημμυρίζει η Αττική, τι θα συμβεί με 150;»

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel», ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε ότι οι ραγδαιότητες στην Αττική ενισχύθηκαν από την ενέργεια της θάλασσας, δίνοντας εκατοντάδες κεραυνικούς σχηματισμούς.

Οι σταθμοί του ΕΑΑ/meteo κατέγραψαν έως και 50+ mm σε περιοχές του λεκανοπεδίου, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι το μεσημέρι.

«Σε ένα περιβάλλον κλιματικής αποσταθεροποίησης, το σενάριο των 150 ή 200 mm δεν είναι καθόλου μακρινό. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πότε», τονίζει.

Η κακοκαιρία Adel υποχωρεί από αύριο

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα υποχωρούν από το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο αναμένεται η αποδρομή της κακοκαιρίας από τα ανατολικά.

