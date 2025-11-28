Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, καθώς το σύστημα «Adel» συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Η Αττική βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα διατηρηθεί σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής (28/11), ενώ σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το Σάββατο.

Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο σήμερα

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι σήμερα Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

ειδικά σε Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα.

Νησιά Ιονίου, δυτική και νότια Πελοπόννησος,

όπου οι καταιγίδες συνεχίζονται από τη νύχτα, με ένταση έως τις πρωινές ώρες.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου,

με εμφάνιση έντονων φαινομένων από το μεσημέρι.

Δωδεκάνησα,

όπου η επιδείνωση θα φτάσει από τις βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές θα σημειωθούν χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι σε τοπικό επίπεδο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Η εικόνα στην Αττική – Καταιγίδες και χαλάζι μεγάλου μεγέθους

Από τις πρώτες πρωινές ώρες η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων καταιγίδων, με περιοχές των νοτίων και βορειοανατολικών προαστίων να αναφέρουν χαλάζι μεγάλου μεγέθους, ενώ η πυκνή βροχόπτωση έχει δημιουργήσει συσσώρευση υδάτων σε κεντρικούς δρόμους.

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο θα διατηρηθούν έντονα μέχρι αργά το απόγευμα, προτού αρχίσει η σταδιακή ύφεση. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία «Adel»

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση:

Το Σάββατο (29/11) τα ισχυρά φαινόμενα περιορίζονται στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, όπου θα συνεχιστούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός βελτιώνεται, με τοπικές βροχές αλλά χωρίς ακραία χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή (30/11) η κακοκαιρία θεωρείται σε μεγάλο βαθμό λήξασα, εκτός από λίγες πρόσκαιρες βροχές σε νησιωτικές περιοχές.

Η ΕΜΥ υπογραμμίζει ότι θα υπάρξουν νέες ενημερώσεις εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν.

