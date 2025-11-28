Η κακοκαιρία «Adel» σαρώνει από το πρωί μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Από τις 06:30 σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση που σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε ποτάμια. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν στα νότια προάστια, ενώ η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Βίντεο και φωτογραφίες από κατοίκους σε Νέα Σμύρνη, Βύρωνα και το κέντρο της Αθήνας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της καταιγίδας, με οχήματα να κινούνται με δυσκολία και την ορατότητα να μειώνεται σημαντικά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Adel» επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη έως το απόγευμα.

Νησιά Ιονίου, Δυτική & Νότια Πελοπόννησος έως τις πρωινές ώρες.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Στερεάς, χωρίς όμως να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τοπικές προγνώσεις ανά περιοχή

Στην Αττική, οι βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα, με σταδιακή εξασθένηση μέχρι το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 11-15 βαθμούς.

Σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, τα έντονα φαινόμενα των πρωινών ωρών υποχωρούν σταδιακά, ενώ νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ δυσκολεύουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες θα ενταθούν από το μεσημέρι και το βράδυ αντίστοιχα, με νότιους ανέμους που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός παραμένει άστατος, με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ισχυρές καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Την Κυριακή ο καιρός παρουσιάζει σημαντική ύφεση, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά και νότια. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Τι να περιμένουμε από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα η εικόνα γίνεται πιο ήπια, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές μόνο στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αν και οι πρωινές ομίχλες θα επιμείνουν.

