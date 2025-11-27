Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της συνέχισης της κακοκαιρίας Adel, η οποία αναμένεται να δώσει έντονα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει κατάσταση «RED CODE» για το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες της Αττικής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα οι διαδικασίες που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Στόχος ήταν ο άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η προετοιμασία των τοπικών αρχών στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Ως ζώνες υψηλής επικινδυνότητας προσδιορίστηκαν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων με τους δήμους και τις περιφέρειες, πραγματοποιήθηκαν έκτακτα συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ δόθηκαν σαφείς οδηγίες για επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως σε κατάσταση «RED CODE» παραμένουν ήδη οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, υπολογίζονται στο διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι της Παρασκευής, με τα ισχυρά φαινόμενα – κυρίως στα Δωδεκάνησα – να συνεχίζονται και αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, ισχυρές αλλά πιο περιορισμένες βροχοπτώσεις αναμένονται και στην Αττική, όπου το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει επιπλέον δυνάμεις σε ετοιμότητα.

Ήδη τα πρώτα περάσματα της κακοκαιρίας δημιούργησαν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο το βράδυ της Πέμπτης, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επεμβαίνουν για κοπές δέντρων σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, η Adel συνεχίζει και την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα.

Την Πέμπτη έντονες βροχές καταγράφηκαν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη.

Για την Παρασκευή (28/11) η ΕΜΥ προβλέπει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως το απόγευμα, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη.

Έντονα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και τη Δυτική – Νότια Πελοπόννησο έως τις πρωινές ώρες.

Κακοκαιρία από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Επιδείνωση από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

