Ο χειμώνας έκανε ποδαρικό στα βουνά: Πυκνό χιόνι σε Παρνασσό, Όλυμπο και μεγάλα χιονοδρομικά

Τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας φόρεσαν από νωρίς τα «λευκά» τους, καθώς οι πρώτες νιφάδες του φετινού χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα σε αρκετές ορεινές περιοχές, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Στον Παρνασσό, το χιονοδρομικό κέντρο ξύπνησε μέσα σε λευκό τοπίο, με το χιόνι να καλύπτει σταδιακά τις πίστες και τις γύρω πλαγιές. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ώρες ευνόησαν την χιονόπτωση, ενισχύοντας το σκηνικό του χειμώνα.

Ανάλογη εικόνα και σε άλλα γνωστά χιονοδρομικά: Καλάβρυτα, Βασιλίτσα, Καϊμακτσαλάν και Βόρας ντύθηκαν στα λευκά, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της χειμερινής περιόδου για τους λάτρεις των σπορ στο βουνό.

Την ίδια στιγμή, στον Όλυμπο σημειώθηκαν πιο έντονα φαινόμενα, με ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλα στις υψηλότερες κορυφές. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες στο βουνό, με περιορισμένη ορατότητα και έντονη ριπή ανέμου.

Η αλλαγή του καιρού είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις των τελευταίων ημερών, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα συνεχιστούν το επόμενο 48ωρο, ενισχύοντας το χειμερινό σκηνικό και ανεβάζοντας τις προσδοκίες για μια δυνατή χιονοδρομική σεζόν.

Διαβάστε ακόμα: Ισχυρή τετραήμερη κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, υψηλός κίνδυνος πλημμυρών