# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ο χειμώνας έκανε ποδαρικό στα βουνά: Πυκνό χιόνι σε Παρνασσό, Όλυμπο και μεγάλα χιονοδρομικά

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 193 άτομα
Ο χειμώνας έκανε ποδαρικό στα βουνά: Πυκνό χιόνι σε Παρνασσό, Όλυμπο και μεγάλα χιονοδρομικά

Τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας φόρεσαν από νωρίς τα «λευκά» τους, καθώς οι πρώτες νιφάδες του φετινού χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα σε αρκετές ορεινές περιοχές, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Στον Παρνασσό, το χιονοδρομικό κέντρο ξύπνησε μέσα σε λευκό τοπίο, με το χιόνι να καλύπτει σταδιακά τις πίστες και τις γύρω πλαγιές. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ώρες ευνόησαν την χιονόπτωση, ενισχύοντας το σκηνικό του χειμώνα.

Ανάλογη εικόνα και σε άλλα γνωστά χιονοδρομικά: Καλάβρυτα, Βασιλίτσα, Καϊμακτσαλάν και Βόρας ντύθηκαν στα λευκά, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της χειμερινής περιόδου για τους λάτρεις των σπορ στο βουνό.

Την ίδια στιγμή, στον Όλυμπο σημειώθηκαν πιο έντονα φαινόμενα, με ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλα στις υψηλότερες κορυφές. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες στο βουνό, με περιορισμένη ορατότητα και έντονη ριπή ανέμου.

Η αλλαγή του καιρού είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις των τελευταίων ημερών, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα συνεχιστούν το επόμενο 48ωρο, ενισχύοντας το χειμερινό σκηνικό και ανεβάζοντας τις προσδοκίες για μια δυνατή χιονοδρομική σεζόν.

Διαβάστε ακόμα: Ισχυρή τετραήμερη κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, υψηλός κίνδυνος πλημμυρών

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές