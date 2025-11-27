Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με το όνομα Adel, το οποίο σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας ήδη σημαντικά προβλήματα στη δυτική Ελλάδα και θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα την Πολιτική Προστασία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ για αρκετές περιοχές εκδίδεται κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE».



Έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Πέμπτη (27/11/2025) και αύριο Παρασκευή (28/11/2025) σε όλη σχεδόν τη χώρα, με πολλές περιοχές να πλήττονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πέμπτη 27/11

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σε:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 28/11

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη

Νησιά Ιονίου & Δυτική/Νότια Πελοπόννησο (μέχρι τις πρωινές ώρες)

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (από το μεσημέρι)

Δωδεκάνησα (από το βράδυ)

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και ανέμους στις εξής περιοχές:

Ιόνιο

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη



«RED CODE» σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Βάσει των εκτιμήσεων των επιστημόνων:

Πέμπτη: Ισχυρά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, Λακωνία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Παρασκευή: Πολύ ισχυρές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανακοίνωσε ότι εκδίδεται RED CODE για:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Υπενθυμίζεται ότι σε RED CODE βρίσκονται ήδη:

Ιόνια Νησιά

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Το ΕΣΚΕΔΙΚ καλεί όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν άμεσα συμβούλια Πολιτικής Προστασίας για πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Προβλήματα σε Κέρκυρα και Τζουμέρκα

Η κακοκαιρία έπληξε έντονα περιοχές της Κέρκυρας, όπου συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης.

Στην Κέρκυρα:

Πλημμύρες στον Ποταμό – η στάθμη του νερού υποχώρησε μετά από ολονύκτιες εργασίες

Κατολισθήσεις & καταπτώσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου

Συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για αποκατάσταση ζημιών

Προβλήματα υδροδότησης σε: Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμό, Πετάλεια

Στα Τζουμέρκα:

Συνεχείς νέες κατολισθήσεις

Μεγάλη κατακρήμνιση μέσα στο χωριό Άγναντα

Υποχώρηση εδάφους δίπλα σε κατοικίες, όπως δείχνει φωτογραφία του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη



Συναγερμός και στη Ζάκυνθο

Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά βρέθηκαν όλη τη νύχτα στο έλεος ισχυρών βροχών και ανέμων. Στη Ζάκυνθο συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή:

Δήμου Ζακύνθου

Περιφέρειας

Πυροσβεστικής

Αστυνομίας

Λιμεναρχείου

Εμπλεκόμενων υπηρεσιών

Παρά την έντονη βροχόπτωση, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε:

ρέματα

γεφύρια

αγροτικούς δρόμους

σημεία με ιστορικό κατολισθήσεων



Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ακολουθούν οι προβλέψεις της ΕΜΥ για:

Πέμπτη 27/11: Ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 8 μποφόρ στα βόρεια.

Παρασκευή 28/11: Πολύ ισχυρά φαινόμενα σε Ανατολική Μακεδονία–Θράκη–Ανατολικό Αιγαίο–Δωδεκάνησα.

Σάββατο 29/11: Τοπικές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Α. Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Κυριακή 30/11: Ηπιότερος καιρός με τοπικές βροχές.

Δευτέρα 1/12: Αραιές νεφώσεις, βροχές στα δυτικά, μικρή άνοδος θερμοκρασίας.

