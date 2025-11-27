Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel, η οποία από το πρωί της Πέμπτης «χτυπά» με ιδιαίτερη ένταση τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το 112 ήχησε σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, ενώ βροχές μεγάλης έντασης καταγράφονται από νωρίς και στην Αττική.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για ένα ακόμη 24ωρο με έντονα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.



Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή, με επίκεντρο ξανά το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου. Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται επίσης στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Αττική οι ουρανοί άνοιξαν από τα ξημερώματα, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες για σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν:

16–19°C στα ηπειρωτικά

21–22°C στην ανατολική χώρα και την Κρήτη

Χιονοθύελλα στη Βασιλίτσα

Από νωρίς το πρωί, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας πλήττεται από χιονοθύελλα, ένδειξη της σημαντικής αλλαγής του καιρού στα ορεινά.



Κέρκυρα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχείλιση ρεμάτων και αποκλεισμοί

Η Κέρκυρα δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Ρέματα έχουν υπερχειλίσει σε πολλές περιοχές, ενώ κατολισθήσεις καταγράφονται σε Αγίους Δέκα, Μπενίτσες και Δασιά.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε:

Ποταμό

Αλεπού

Τρίκλινο

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, υπόγεια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων. Στη μάχη έχουν ριχτεί και εθελοντές.

Κλειστά σχολεία

Κλειστές θα παραμείνουν την Πέμπτη 27/11 οι σχολικές μονάδες:

σε όλη την Κέρκυρα (βόρεια, κεντρικά και νότια),

στον Δήμο Ξηρομέρου,

και στον Δήμο Ανδραβίδας–Κυλλήνης.



Ποταμός Κέρκυρας: Ανάσα από θαύμα – φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα

Στον Ποταμό, το νερό έχει φτάσει στο ύψος των δρόμων. Η χθεσινή έντονη βροχόπτωση, διάρκειας 40 λεπτών, προκάλεσε σχεδόν πλήρη φραγή της γέφυρας από καλάμια, φερτά υλικά και σκουπίδια, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για υπερχείλιση.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για τη στατικότητα της κατασκευής.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης:

στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος Αγίας Αικατερίνης

στην οδό Σπύρου Περουλάκη, όπου η κυκλοφορία έχει διακοπεί

στη Γέφυρα Καιζερ στο Πέραμα, όπου υποχώρησε τμήμα τοιχίου

Ανατροπή πτήσης

Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω των ισχυρών ανέμων και επέστρεψε στην Αθήνα.



Ζημιές και στο Αγρίνιο – Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Στο Ζευγαράκι Αγρινίου μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα κατέληξε σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας εισροή νερών σε οικίες. Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου και μηχανήματα έργου έσπευσαν για αποκατάσταση.



Η πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα

Παρασκευή 28/11

Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα σε κεντρική – ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο

Τοπικές χαλαζοπτώσεις

Χιονοπτώσεις στα ορεινά

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Σάββατο 29/11

Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές

Καταιγίδες σε Ιόνιο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι

Κυριακή 30/11

Τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο

Ήπιος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ

Δευτέρα 1/12

Νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές από το μεσημέρι

Αραιή συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

