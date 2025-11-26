Κακοκαιρία ADEL: Ποιες περιοχές θα χτυπηθούν τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για χαλάζι και ανέμους

Η κακοκαιρία «ADEL» βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα ισχυρά φαινόμενα να έχουν κάνει την εμφάνισή τους από τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες καταγράφονται ήδη σε αρκετές περιοχές, με την Κέρκυρα και την Ήπειρο να δέχονται τα εντονότερα κύματα αστάθειας.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες ώρες, με έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς νοτιάδες.



Τι θα συμβεί απόψε – Οι περιοχές που μπαίνουν στη δίνη της κακοκαιρίας

Κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα:

Επτάνησα

Δυτικά ηπειρωτικά

Πελοπόννησο

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Στα δυτικά, ειδικά, οι καταιγίδες θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδεύονται από χαλάζι, με ορισμένες περιοχές να αναμένεται να δεχθούν μάλιστα χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.



Πέμπτη 27/11: Ημέρα εκτεταμένης κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο

Την Πέμπτη, το σύστημα ADEL φτάνει στη μέγιστη έντασή του. Ισχυρές και τοπικά πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους σε:

Επτάνησα

Ήπειρο

Δυτική και κεντρική Στερεά

Δυτική και νότια Πελοπόννησο

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο, το χαλάζι ενδέχεται να φτάσει σε σχετικά μεγάλο μέγεθος, προκαλώντας προβλήματα σε καλλιέργειες και μετακινήσεις.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανές έντονες εξάρσεις.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται μέσα στις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Παράλληλα, στα πελάγη θα πνέουν νοτιάδες 6–8 μποφόρ, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα προκαλέσει λασποβροχές.



Παρασκευή 28/11: Η κακοκαιρία επιμένει και μετατοπίζεται ανατολικότερα

Την Παρασκευή, το κύμα κακοκαιρίας μεταφέρεται προς:

ανατολικό Αιγαίο,

Δωδεκάνησα,

κεντρική και ανατολική Μακεδονία,

Θράκη,

καθώς και σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας νωρίς το πρωί.

Οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι θα επιμείνουν, όπως και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

Επικαιροποίηση της ΕΜΥ – Αναλυτικά η προειδοποίηση

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, τονίζοντας ότι:

Τετάρτη 26/11

Ισχυρές καταιγίδες σε:

Κέρκυρα, Παξούς, Διαπόντιους Νήσους, Ήπειρο

Από το απόγευμα: Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική Πελοπόννησο

Από το βράδυ: ανατολική Μακεδονία



Πέμπτη 27/11

Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε:

Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική & κεντρική Στερεά, δυτική & νότια Πελοπόννησο, κεντρική & ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Παρασκευή 28/11

Ισχυρά φαινόμενα σε:

κεντρική & ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο,

και δυτική Ελλάδα στις πρώτες πρωινές ώρες.

