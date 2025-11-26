Σε τροχιά έντονης αστάθειας βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Η κακοκαιρία επηρεάζει κυρίως τα δυτικά, με δυνατές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακά το σύστημα επεκτείνεται ανατολικότερα.

Από τις πρωινές ώρες, ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται στο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα, Παξούς και τους Διαπόντιους – καθώς και στην Ήπειρο. Προς το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται και στην ανατολική Μακεδονία.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός επιδεινώνεται από το μεσημέρι, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και πιθανές καταιγίδες προς το βράδυ. Η Θεσσαλονίκη θα δεχτεί εντονότερα φαινόμενα αργά τη νύχτα, με σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι φυσούν από νότιες διευθύνσεις 4–6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο: 17–19°C στα βόρεια, 20–22°C στα νότια.

Η αναλυτική εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενίσχυση των φαινομένων το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία 8–19°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Οι ισχυρότερες καταιγίδες της ημέρας εντοπίζονται εδώ. Σημαντικά ύψη βροχής αναμένονται κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Θερμοκρασίες 11–20°C, χαμηλότερες στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στη νότια Πελοπόννησο η επιδείνωση από το απόγευμα θα φέρει κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι έως 7 μποφόρ το απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με δυνατότερα φαινόμενα τη νύχτα στα βόρεια τμήματα.



Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Η κακοκαιρία κορυφώνεται σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Θράκη. Πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένοι άνεμοι.

Θερμοκρασία: μικρή πτώση.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Άστατος καιρός με βροχές σε πολλές περιοχές, καταιγίδες κυρίως σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στροφή ανέμων σε δυτικούς-βορειοδυτικούς από το μεσημέρι.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Βελτιωμένη εικόνα, με λίγες τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και πιθανότητα ασθενών φαινομένων στα δυτικά. Η θερμοκρασία σταθερή.

Διαβάστε ακόμα: Ο Δεκέμβριος ξεκινά με ανοιξιάτικο καιρό – Ήλιος, ομίχλες και θερμοκρασίες έως 21°C