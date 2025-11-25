Με πορτοκαλί προειδοποίηση και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, η Ελλάδα εισέρχεται από σήμερα σε νέα φάση έντονων φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία “Adel” αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της επικράτειας με ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις.

Το σύστημα, που ονομάστηκε “Adel” στο πλαίσιο της κοινής ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να τονίζει ότι το κρίσιμο 48ωρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, όταν και προβλέπονται τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ εξήγησε ότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει κυρίως περιοχές που έχουν ήδη επηρεαστεί από προηγούμενα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των επίσημων δελτίων και απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ προανήγγειλε την έκδοση νέου έκτακτου δελτίου εντός της ημέρας.

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ – Περιοχές που πλήττονται

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, η επιδείνωση ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στη βορειοδυτική Ελλάδα και επεκτείνεται αύριο σε όλα τα δυτικά, το βόρειο τμήμα της χώρας και το Ανατολικό Αιγαίο.

Τρίτη 25/11

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί)

Ήπειρος, κυρίως παραθαλάσσια τμήματα

Τετάρτη 26/11

Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία

Απόγευμα: Δυτική & Νότια Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία

Πέμπτη 27/11 & Παρασκευή 28/11

Το πιο επικίνδυνο διήμερο, με κατά τόπους πολύ έντονα φαινόμενα σε:

Ιόνιο (από Κέρκυρα έως Ζάκυνθο)

Ήπειρο

Δυτική & Κεντρική Στερεά

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Παρασκευή: ισχυρά φαινόμενα και σε Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα

Σαββατοκύριακο

Η κακοκαιρία εξασθενεί στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή 30/11.

Αναλυτική εξέλιξη του καιρού

Ιόνιο & Ήπειρος: συνεχείς καταιγίδες, ισχυροί νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Μακεδονία – Θράκη: αρχικά τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα από Τετάρτη βράδυ.

Ανατολική νησιωτική χώρα: επιδείνωση από το βράδυ της Τρίτης, κορύφωση Παρασκευή.

Θερμοκρασία: μικρή άνοδος έως Τετάρτη, πτώση από Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: νότιοι έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενισχύοντας τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών.

Χιονοπτώσεις

Αναμένονται πρόσκαιρα μόνο στα ορεινά:

Ηπείρου

Μακεδονίας

Γιατί ονομάστηκε Adel

Το όνομα προέρχεται από το Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο όνομα με εβραϊκές ρίζες. Υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί κοινό σύστημα Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, με στόχο την συνοχή στην ενημέρωση και την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών.

