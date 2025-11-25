Ένα νέο, ιδιαίτερα επιβαρυμένο κύμα κακοκαιρίας αρχίζει να πλήττει τη χώρα από σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, την ώρα που πολλές περιοχές εξακολουθούν να μετρούν τις ζημιές των προηγούμενων ημερών. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το επόμενο τετραήμερο θα είναι δύσκολο, με μεγάλα ύψη βροχής, παρατεταμένες καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά – Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος στο «κόκκινο»

Από το πρωί, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στη δυτική και νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, όμως η προσοχή στρέφεται στο βόρειο Ιόνιο όπου η ΕΜΥ προειδοποιεί για φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Η Κέρκυρα, , οι Παξοί και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου περιμένουν εκ νέου πολύ υψηλές ποσότητες βροχής – σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ορισμένες περιοχές «μπορεί να πέσουν ακόμη και 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα», γεγονός που ενισχύει τους φόβους για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα με τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και προς την ανατολική νησιωτική χώρα, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15–18°C στα βόρεια, 19–21°C στις περισσότερες περιοχές και έως 22°C στη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Τετάρτη: Καταιγίδες σε όλη τη δυτική χώρα – Επέκταση στα βόρεια και ανατολικά

Αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα νησιά του Ιονίου έως την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τμήματα της Πελοποννήσου. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Από το βράδυ της Τετάρτης έως και το πρωί της Πέμπτης, η Αττική αναμένεται να δεχθεί ισχυρές καταιγίδες, με τους μετεωρολόγους να συστήνουν αυξημένη προσοχή.

Πέμπτη – Παρασκευή: Οι πιο δύσκολες ημέρες με θυελλώδεις νοτιάδες

Το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής θεωρείται το πιο επικίνδυνο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που μετατοπίζεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα θα ενισχύσει τους νοτιάδες στα 7–8 μποφόρ.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και θα είναι ιδιαίτερα έντονες σε:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρο

Δυτική & Κεντρική Στερεά

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Σαββατοκύριακο: Σταδιακή υποχώρηση αλλά με κρύο στα βόρεια

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τους ανέμους να αλλάζουν σε βόρειους στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Η πλήρης ύφεση της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολόγοι Τάσος Αρνιακός και Γιάννης Καλλιάνος τονίζουν την ανάγκη για προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί ζημιές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

«Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά εγρήγορση», επισημαίνει ο κ. Καλλιάνος, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη τετραήμερη περίοδος θα είναι κρίσιμη για πολλές περιοχές της χώρας.

