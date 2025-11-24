Σε νέα φάση έντονης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σημαντικά ύψη βροχής σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές τις προηγούμενες ημέρες.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, έκανε λόγο για επιπλέον 200 τόνους νερού ανά στρέμμα σε βαριά πληγείσες περιοχές όπως η Κέρκυρα. Όπως υπογράμμισε, οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη δυτική και νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ τα ισχυρότερα φαινόμενα της Τρίτης εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο.

Τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 25/11:

Βροχές στη δυτική και νότια Ελλάδα και στο Αιγαίο. Ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Διαπόντια Νησιά) και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου.

Τετάρτη 26/11:

Η κακοκαιρία επεκτείνεται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Από το απόγευμα, έντονα φαινόμενα και σε δυτική–νότια Πελοπόννησο.

Πέμπτη 27/11 & Παρασκευή 28/11:

Το σύστημα βαθαίνει, με θυελλώδεις νοτιάδες έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες σε:

Ιόνιο (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος),

Ήπειρο,

Δυτική & Κεντρική Στερεά,

Δυτική & Νότια Πελοπόννησο,

Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία,

Θράκη.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα επεκτείνονται και σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Σαββατοκύριακο:

Βελτίωση του καιρού το Σάββατο στα δυτικά και την Κυριακή στην υπόλοιπη χώρα.

Κακοκαιρία «τύπου Π»: Τι σημαίνει η προειδοποίηση

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για κακοκαιρία τύπου «Π», δηλαδή σύστημα που χτυπά ταυτόχρονα Δυτική Ελλάδα, βόρειο–ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με κατακόρυφη αύξηση της έντασης και διάρκειας των φαινομένων.

Όπως σημειώνει, σε περιοχές αυξημένου κινδύνου ενδέχεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε 3–4 ημέρες.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή λόγω των νοτιάδων, με τα χιόνια να περιορίζονται σε μεγάλα υψόμετρα (περίπου από τα 1.600 μ. και πάνω).

Για τον Δεκέμβριο, ο Τσατραφύλλιας βλέπει ήπιο ξεκίνημα, μετά το πέρας της κακοκαιρίας.

Μαρουσάκης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη εβδομάδα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά για μια «πολύ επικίνδυνη εβδομάδα», κάνοντας λόγο για ισχυρή κυκλογένεση στο Ιόνιο που τοποθετεί αρχικά σε «βαθύ κόκκινο» τη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

Σε εγρήγορση οι τοπικές κοινωνίες

Με τις προηγούμενες καταστροφές να έχουν αφήσει σοβαρές υποδομές κατεστραμμένες και ολόκληρους οικισμούς σε αποκατάσταση, το νέο κύμα κακοκαιρίας προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις τοπικές αρχές, οι οποίες ζητούν ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

