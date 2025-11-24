Με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές ξεκινά η εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Παρότι ο καιρός παραμένει σχετικά ήπιος, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα επόμενα 24ωρα έρχονται νέα κύματα κακοκαιρίας με επίκεντρο ξανά τα δυτικά της χώρας.

Στα κεντρικά και νότια νησιά του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη, αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, όμως από το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σε δυτικά και βόρεια τμήματα με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς στα βόρεια, 17-19 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 20-21 στο Αιγαίο και έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Στη βορειοδυτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 12°C.

Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι οι βροχές στα δυτικά θα επιμείνουν. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα από το Ιόνιο θα φέρουν καθημερινές βροχοπτώσεις στις ίδιες περιοχές, με ορισμένες ζώνες –όπως υποδεικνύουν οι πορφυρές αποχρώσεις στους χάρτες– να αναμένεται να δεχθούν έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αίθριος καιρός με λίγες πρωινές νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί. Θερμοκρασία 7-16°C (χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρωινών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ αυξάνονται ξανά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τη νύχτα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, αργότερα νοτιοδυτικοί ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-17/18°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρωινές νεφώσεις στα νότια. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ (έως 6 στις Σποράδες), που το βράδυ στα βόρεια στρέφονται σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία 10-19°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 15-20/21°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Στα νότια, τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Κατά τα άλλα λίγες νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ (έως 6 στο Καστελλόριζο), στρέφονται το βράδυ στα βόρεια σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία 16-21/22°C.

Αττική

Αίθριος καιρός με λίγες πρωινές νεφώσεις. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-19°C.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, που το μεσημέρι εξασθενούν. Θερμοκρασία 8-16°C.



Ο καιρός παραμένει μεταβατικός, με σύντομες βελτιώσεις αλλά και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα ακολουθήσουν μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή κυρίως στις δυτικές περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο επίμονα.



Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Τρίτη 25/11

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 26/11



Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 27/11

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 28/11

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

