Μια πρώτη γεύση χειμώνα πήραν τα χιονοδρομικά κέντρα σε Φλώρινα και Γρεβενά, καθώς οι κορυφές στο Πισοδέρι και τη Βασιλίτσα ντύθηκαν στα λευκά. Η χιονόπτωση που ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής ήταν αρκετή για να καλύψει τις πίστες και τα γύρω ορεινά σημεία, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο που προμηνύει τη χειμερινή σεζόν.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους των χιονοδρομικών κέντρων, η πτώση της θερμοκρασίας στις ορεινές περιοχές ήταν σημαντική, επιτρέποντας στο χιόνι να «πιάσει» και να παραμείνει. Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενισχύοντας την αισιοδοξία για μια δυναμική εκκίνηση της περιόδου.

Ήδη, το πρώτο χιόνι έχει αναπτερώσει τις ελπίδες για έγκαιρο άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων την περίοδο των Χριστουγέννων, με τους επαγγελματίες της περιοχής να ευελπιστούν ότι ο φετινός χειμώνας θα φέρει επαρκή χιονόστρωση και αυξημένη επισκεψιμότητα.

Αν οι καιρικές συνθήκες συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, Πισοδέρι και Βασιλίτσα φαίνεται πως θα υποδεχθούν τους πρώτους λάτρεις του σκι πολύ νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, χαρίζοντας στιγμές ορεινής απόδρασης μέσα σε ένα αυθεντικά χειμωνιάτικο σκηνικό.

