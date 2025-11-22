Αισθητή μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν από τα δυτικά προς τη χώρα μας, ρίχνοντας τη θερμοκρασία έως και 7–8 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής 23/11 και θα κορυφωθεί τη Δευτέρα 24/11, οπότε και η μέγιστη θα περιοριστεί στους 15–17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 17–19 βαθμούς σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Τι δείχνει ο προγνωστικός χάρτης του Meteo

Ο σχετικός χάρτης απεικονίζει την πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σαββάτου. Η μεγαλύτερη μεταβολή αναμένεται σε ηπειρωτικές περιοχές και στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα είναι έως και 8 βαθμούς χαμηλότερη.



Αναλυτικά η πρόγνωση για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Βροχές και καταιγίδες: Κατά διαστήματα στα δυτικά και σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Εξαιρέσεις: Ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησος, Σποράδες και Εύβοια, όπου θα υπάρχουν κυρίως νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών και τοπικών βροχών.

Σκόνη: Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά μέχρι το τέλος της ημέρας.

Άνεμοι: Δυτικοί 4–6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο μέχρι το πρωί.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Δυτική Μακεδονία: 2°C – 11°C

Μακεδονία – Θράκη: 7°C – 18°C

Θεσσαλία: 7°C – 17°C

Ήπειρος: 3°C – 13°C

Στερεά Ελλάδα: 7°C – 18°C

Πελοπόννησος: 7°C – 19°C

Ιόνιο: 7°C – 14°C

Νησιά Β. & Α. Αιγαίου: 8°C – 18°C

Κυκλάδες: 14°C – 19°C

Δωδεκάνησα: 17°C – 21°C

Κρήτη: 13°C – 20°C

Σημ.: Η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του 24ώρου.



Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι δυτικοί 2–4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 11°C – 18°C, με την ελάχιστη προς το τέλος της ημέρας.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις αυξημένες κατά διαστήματα και πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Άνεμοι αρχικά μεταβλητοί, από το μεσημέρι νότιοι 2–4 μποφόρ και το απόγευμα δυτικοί ίδιας έντασης.

Θερμοκρασία: 10°C – 16°C, με την ελάχιστη επίσης προς το τέλος του 24ώρου.

